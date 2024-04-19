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رئيس التحرير
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محافظات

جمعية الأوتيزم : يجب توفير الدعم النفسي والاجتماعي لتعزيز دمج أصحاب طيف التوحد

داليا سليمان
داليا سليمان

 

شددت الدكتورة داليا سليمان، رئيس الجمعية المصرية للأوتيزم، على أهمية العمل المشترك بين جميع الجهات المعنية من الحكومات والمجتمعات المدنية والقطاع الخاص لتعزيز دمج أصحاب طيف التوحد، وتوفير فرص متساوية لهم في التعليم والتوظيف، مؤكدة على ضرورة توفير الدعم النفسي والاجتماعي لأسرهم، وتغيير النظرة المجتمعية تجاههم، ونبذ أي سلوكيات تمييزية ضدهم.

جاء ذلك على هامش افتتاح الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة يرافقه الدكتور أحمد زايد، مدير مكتبة الإسكندرية، واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اليوم الجمعة، فعاليات المؤتمر الثالث للصحة النفسية الذي نظمته مكتبة الإسكندرية بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان ومؤسسة (Autism Speaks)؛ وذلك بعنوان (التوحد خارطة الطريق: اكتشاف، تدخل، رعاية)، والذي يتناول اضطراب التوحد بكل أبعاده بدء من اكتشافه ثم التدخل والرعاية.

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وأشارت الدكتورة سليمان إلى أن الجمعية المصرية للأوتيزم تعمل جاهدة على تحقيق هذه الأهداف من خلال تقديم مختلف الخدمات والبرامج لأطفال التوحد وأسرهم، والتعاون مع مختلف المؤسسات المعنية، مضيفةً أن المؤتمر الدولي الثامن للصحة النفسية يُساهم في نشر الوعي حول أهمية الصحة النفسية ومحاربة الإدمان إلى جانب نشر الوعي بطيف التوحد.

واختتمت الدكتورة كلمتها بالتأكيد على أن مستقبل أطفال التوحد يعتمد على تضافر الجهود من الجميع، وأن المؤتمر يمثل فرصة هامة لتبادل الخبرات والتجارب، وبناء شراكات قوية للعمل على تحسين حياة مرضى التوحد في مصر وجميع دول العالم.

التوحد داليا سليمان الدعم النفسى أحمد زايد مدير مكتبة الإسكندرية الجهات المعنية الدعم النفسي والاجتماعي الجمعية المصرية للاوتيزم

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