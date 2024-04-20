وفاة سيدة وإصابة طفلة في حريق منزل ببني سويف

شهدت قرية تل كفر منصور، التابعة لمركز ببا بمحافظة بني سويف، حريقا مروعا في منزل بالطابق الثاني، أسفر عن وفاة وإصابة.

تلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا بالحريق في ساعات مبكرة من صباح اليوم، ما دفعها لاستدعاء فرق الحماية المدنية على الفور.

ووصلت فرق الإطفاء والإنقاذ إلى موقع الحادث وواجهت تحديات كبيرة في السيطرة على الحريق، الذي اندلع في الطابق الثاني من المنزل وتمت السيطرة على النيران ومنع امتدادها إلى المنازل المجاورة.

أسفر الحريق عن وفاة ولاء سليم، ربة الاسرة البالغة من العمر 30 عامًا، في ظروف مأساوية وتم نقل جثمان الضحية بواسطة رجال الحماية إلى مستشفى بني سويف لاستكمال الإجراءات القانونية والطبية اللازمة.

وأصيبت الطفلة حنان محمود، الابنه التي تبلغ من العمر عامين، جراء الحريق وتم نقلها إلى مستشفى بني سويف لتلقي العلاج اللازم. ولم يتم الإعلان عن تفاصيل حول حالتها في الوقت الحالي.

وتعمل الأجهزة الأمنية على تحديد أسباب وملابسات الحريق، ومعرفة ما إذا كان هناك أي تقصير أو مخالفات قد تكون أدت إلى هذا الحادث المأساوي