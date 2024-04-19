محافظ بني سويف: متابعة ميدانية لسير توريد الأقماح لمواقع التخزين

وجه الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف وكيل وزارة التموين باستمرار تقديم كافة التسهيلات وفق منظومة العمل المتكاملة ضمن خطة المحافظة فيما يتعلق بموسم حصاد وتوريد الأقماح المحلية موسم 2024 ، والذي بدأ مم منتصف أبريل الجاري ويستمر حتى شهر أغسطس المقبل ، مؤكدا على التنسيق بين أجهزة المحافظة المعنية التي قد أتمت استعدادتها لبدء موسم التوريد ، من خلال تجهيز مواقع التخزين والاستلام بدائرة المحافظة والتي تستوعب أكثر من 250 ألف طن منها (4 صوامع بطاقة تخزينية 155 ألف طن + 100 طن بالشون)

جاء ذلك خلال مناقشته لتقرير التموين، الذي عرضه المهندس وصفي عبد الله وكيل الوزارة، حيث أشار إلى تفاصيل الخطة التي أعدتها المحافظة بالتعاون والتنسيق مع الأجهزة والهيئات وجهات التسويق المعنية ، لتوريد واستلام محصول القمح الإستراتيجي، وتضمنت عمل حصر للمساحات المنزرعة بالقمح وتحديد الكميات المتوقع إنتاجها ،بالإضافة إلى إعداد حملات توعوية للمزارعين عن طريق إدارة الإرشاد بكل مركز وجمعية زراعية لتشجيع المزارعين علي توريد محصول القمح للدولة وذلك لزيادة الكميات الموردة من المحصول المحلي، بجانب مخاطبة الجهات المصرح لها بتسويق القمح لتحديد السعات التخزينية المتاحة لديها،مع قيام التموين بمعاينة أماكن التخزين المحددة من قبل جهات التسويق والوقوف علي مدى صلاحيتها ومطابقتها لمعايير التخزين وتحديد السعات التخزينية لكل منها

بالإضافة إلى تشكيل لجنة للإشراف على أعمال توريد واستلام وفرز الأقماح برئاسة التموين وعضوية الزراعة والجهات والأجهزة والإدارات المعنية من المحافظة والتموين والزراعة وهيئة سلامة الغذاء، تتولى الإشراف ومتابعة عمليات استلام وتوريد القمح في بداية ونهاية موسم التوريد ،والتنسيق مع أعضاء لجان الاستلام والتوريد بكل موقع تخزيني، وإعداد التقارير والبيانات اليومية اللازمة وموافاة الجهات الرقابية بذلك ،علي أن تعمل اللجنة علي مدار اليوم ولها أن تستعين بمن تراه لإنجاز عملها

كما تمت مراعاة توزيع الكميات المتوقع إنتاجها من القمح بالطن علي سعات التخزين المتاحة بكل مركز مع مراعاة البعد المكاني والـزمني ، والتنبيه بالإعلان عن أسعار أردب القمح بدرجاته الــ 3 والاشتراطات والضوابط الفنية وذلك بعد صدور قرار وزارة التموين بتحديد سعر التوريد 2000جنيه للأردب زنة 150كجم درجة (نظافة 23.5)، 1950 جنيه للأردب زنة 150كجم درجة (نظافة 23) ، 1900 جنيه للأردب زنة 150كجم درجة (نظافة 22.5)

بجانب التأكيد على مسؤولي الصوامع والشون والهناجر باتخاذ ما يلزم نحو توفير وسائل السلامة والصحة المهنية وتوفير وسائل الحماية المدنية بكل موقع، والمرور والمتابعة بمعرفة مديرية التموين ، والتشديد على عدم استلام اقماح من مواسم سابقة(قديمة)أو أقماح مستوردة أو مخلوطة، مع تكليف جهات التسويق المعتمدة بتوفير فوارغ الجوت (الخيش) الجديدة لتوزيعها علي المزارعين، على أن تكون أولوية التخزين بالشون المطورة وملك جهات لتسويق