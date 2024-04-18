بني سويف تستقبل 120 سائحا على متن باخرتين بين أسوان والقاهرة

استقبلت محافظة بني سويف،الباخرتين السياحيتين"رويال فيجن وداركوم ( فنادق عائمة) خلال رحلتيهما بين أسوان والقاهرة ، وعلى متنهما فوجان قوامهما أكثر من 120من السياح الإنجليز وجنسيات دول آخرى ، فضلاً عن استقبال باخرة ثالثة "ايزيس كوم" وعلى متنها 50 زائراً ،وكان في استقبال الأفواج : رانيا عزت مدير عام السياحة ، هبة السيد وكيل الإدارة، محمد فتحي مسؤول الرحلات بالإدارة .



وتنفيذا لتوجيهات المحافظ د.محمد هاني غنيم"أعدت الإدارة العامة للسياحة برنامجاً سياحياً،تضمن استقبال الأفواج بالمرسى السياحي وتنظيم جولة حرة بالممشى السياحي لكورنيش النيل ،للاستمتاع بمنظر ورعة النيل،علاوة على توزيع بعض المطويات والكتيبات عليهم للتعريف بأهم المعالم السياحية والأثرية بالمحافظة

من جانبها قالت رانيا عزت مدير السياحة، أن السياح والزائرين أعربوا عن سعادتهم بحفاوة الاستقبال وجمال وروعة الطبيعة واعتدال الطقس خلال الفترة الحالية في بني سويف،معربين عن تقديرهم لمحافظ بني سويف والتنفيذيين القائمين على استقبالهم وتوفير كافة التسهيلات والتأمين أثناء توقفهم بالمحافظة خلال رحلتهم النيلية بين القاهرة و أسوان