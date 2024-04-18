عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بني سويف تستقبل 120 سائحا على متن باخرتين بين أسوان والقاهرة

صدى البلد

 

استقبلت محافظة بني سويف،الباخرتين السياحيتين"رويال فيجن وداركوم ( فنادق عائمة) خلال رحلتيهما بين أسوان والقاهرة ، وعلى متنهما فوجان قوامهما أكثر من 120من السياح الإنجليز وجنسيات دول آخرى ، فضلاً عن  استقبال باخرة ثالثة "ايزيس كوم" وعلى متنها 50 زائراً   ،وكان في استقبال الأفواج :  رانيا عزت مدير عام السياحة ، هبة السيد وكيل الإدارة، محمد فتحي مسؤول الرحلات بالإدارة .

وكيل صحة بنى سويف يحيل 43 من العاملين بمستشفى الفشن للتحقيق

محافظ بني سويف يتفقد أعمال مشروع كوبري أشمنت الجديد


وتنفيذا لتوجيهات المحافظ د.محمد هاني غنيم"أعدت الإدارة العامة للسياحة برنامجاً سياحياً،تضمن استقبال الأفواج بالمرسى السياحي وتنظيم جولة حرة بالممشى السياحي لكورنيش النيل ،للاستمتاع بمنظر ورعة النيل،علاوة على توزيع بعض المطويات والكتيبات عليهم للتعريف بأهم المعالم السياحية والأثرية بالمحافظة

من جانبها قالت رانيا عزت مدير السياحة، أن  السياح والزائرين  أعربوا عن سعادتهم بحفاوة الاستقبال وجمال وروعة الطبيعة واعتدال الطقس خلال الفترة الحالية في بني سويف،معربين عن تقديرهم لمحافظ بني سويف والتنفيذيين القائمين على استقبالهم وتوفير كافة التسهيلات والتأمين أثناء توقفهم بالمحافظة خلال رحلتهم النيلية بين القاهرة و أسوان

 

السياحة الإدارة العامة الادارة العامة ل العام الإدارة العامة لل حافظة بني سويف تنفيذا لتوجيهات رنا حفاوة الاستقبال فوجا قفة غني مستشفى الفشن وامه مرسي محمد هاني ى القاهرة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

50 جنيه تراجع| أسعار الدواجن تخالف التوقعات وكرتونة البيض مفاجأة

الفيفا يصدم الزمالك بعد ساعات من الفوز على الأهلي .. والكاف يلغي بطولة الكونفدرالية

خلع ملابس العمرة ليرتدي الكفن.. تفاصيل مصرع رجل أعمال سقط من مصعد في الدور السابع

مهدد بالسجن| سر غياب حسين الشحات عن المحكمة في قضية الشيبي.. وماذا طلب المحامي ؟

220 جنيهًا تراجع .. مفاجأة في أسعار اللحوم الآن بعد وصولها 500

فوائد صلاة الضحى .. بكلمة واحدة وصف رسول الله من يحافظ عليها

400 جنيه تراجع غير متوقع|الذهب يهبط بعد قفزة الأمس.. وعيار 21 مفاجأة

حقيقة تأثر مصر بمنخفض الهدير.. الأرصاد تصدر تنبيهًا جديدًا

موضوعات متعلقة

محافظ بني سويف يتفقد أعمال تطوير ورفع كفاءة وتوسعة مدخل مدينة ناصر

ترشيحاتنا

عشرات الآلاف.. صحة غزة تنشر أرقام صادمة للشهداء في القطاع

200 جنيها شهريا حوافز تميز لهؤلاء الموظفين بأمر القانون

زوج أمام محكمة الأسرة بعد طرده من الشقة: شريكة حياتي طامعة في أموالي

هل يجوز للرجل الزواج من أخرى حال امتناع الأولى عنه.. الإفتاء ترد

أدعية شهر شوال المستحبة.. أدرك صيام الست من شوال

باكية على الهواء.. سيدة فلسطينية تشكر السيسي على دوره الإنساني


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مصر ضيف الشرف.. كل ما تريد معرفته عن معرض أبوظبى الدولى للكتاب

بالتواريخ| عدد إجازات الموظفين في عيد العمال وشم النسيم

للي لسه ما أكلوش .. طريقة جديدة لتقديم الفسيخ والرنجة «جددي في أكلاتك»

هل يمكن للأشخاص النرجسيين أن يتغيروا ويتعلموا استراتيجيات صحية للتعامل؟

فيديو

ما بتقعدش.. دوللي شاهين: بنتي نور شقية وبتحب الغناء والرقص

دوللي شاهين تكشف لـ صدى البلد سر تغيير اسم أغنية ست البنات

خبوا الكرة.. تعرف على عقوبة اتحاد الكورة للزمالك بعد موقف القمة 127

انخفاض كبير .. تراجع أسعار الدواجن والبيض

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: بني عدى التي تصدت للفرنسيين

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الدين العقلي الكوني.. عقيدة أخلاقية!

هند عصام

هند عصام تكتب: اللص الذي تزوج ابنة الملك

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: فلسطين وسؤال لا نعلم إجابته

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: الشرق الأوسط.. ومرحلة ما بعد أمريكا

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: جحا والحمار

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: سيف القانون الباتر للمجرم المعلوماتي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الموظف المعضلة وعرقلة الاستثمار

اﻟﻤﺰﻳﺪ