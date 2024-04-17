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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ بني سويف يتفقد أعمال مشروع كوبري أشمنت الجديد

صدى البلد

تفقد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، الموقف التنفيذي بمشروع كوبري أشمنت الجديد.

 وذلك بعدما تم الانتهاء من أعمال إنشاء الكوبري والتجهيز لتشغيله ودخوله الخدمة رسمياُ خلال أيام.

وقد رافق المحافظ خلال الزيارة كل من : اللواء سامي علام السكرتير العام المساعد ، الأستاذ على يوسف رئيس الوحدة المحلية، الدكتور محمد جبر معاون المحافظ، الأستاذ أحمد إبراهيم "مقرر لجنة وحدة حياة كريمة بديوان عام المحافظة "، المهندس رامي رجب مدير التخطيط العمراني ،وبعض التنفيذيين المعنيين من الري والطرق  والوحدة المحلية
وتابع المحافظ مستجدات الأعمال،والإجراءات التي تم تنفيذها بالمشروع على ترعة الإبراهيمية بطول 19 متراً وعرض 12 مترا ،ضمن مشروعات مبادرة"حياة كريمة "ويستهدف تسهيل الحركة المرورية وربط الجانب الشرقي بغرب القرية،حيث تم الانتهاء من كافة الأعمال الإنشائية والفنية والهندسية الخاص بالكوبري وعمل أرصفة على الجانبين ونقل أعمدة الإنارة المواجهة للكوبري ، وتم نقل الأجراس والأنوار والسيمافورات لموقع المزلقان الجديد،فيما يجرى حاليا تبليط المزلقان واستكمال أعمال تمهيد الطرق والمنطقة المحيطة بالكوبري بالتنسيق بين الوحدة المحلية والطرق والنقل

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و شدد محافظ بني سويف  أهمية وسرعة الانتهاء من باقى الأعمال الخاصة بتمهيد وتأهيل منطقة العبور الملاصقة للكوبري ، وفق الاشتراطات الفنية والعلمية وبالتنسيق والتعاون مع  هندسة السكة الحديد والكهرباء والطرق والري ،ومتابعة الأعمال وتذليل أية معوقات ،لسرعة  دخول المشروع  الخدمة نظراً لأهميته في تسهيل الحركة والانتقال بين غرب وشرق القرية.

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