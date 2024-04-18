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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

وكيل صحة بنى سويف يحيل 43 من العاملين بمستشفى الفشن للتحقيق

صدى البلد

أحال الدكتور محمد يوسف عبد الخالق وكيل وزارة الصحة في بني سويف، اليوم، 43 من المتغيبين من أطباء وتمريض وصيادلة وعلاج طبيعي وأسنان وفنيين وإداريين من العاملين بمستشفى الفشن المركزي للتحقيق لعدم تواجدهم أثناء مروره على المستشفى لمتابعة سير العمل.

وتفقد وكيل وزارة الصحة مستشفى الفشن المركزى بحضور عدد من الإدارات الفنية والإدارية المستشفيات والتمريض والصيدلة ومكافحة العدوى والجودة والعلاج الطبيعى والتفتيش المالى والإدارى وصيانة الأجهزة الطبية والمتابعة حيث تم متابعة انتظام العمل والتواجد بالنوبتجيات.

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وقام الدكتور محمد يوسف عبد الخالق بالمرور علي كافة أقسام المستشفي الاستقبال والعيادات الخارجية والصيدلية والتأكيد علي تفعيل الصيدلية على مدار اليوم، والمرور على العناية المركزة وتكليف إدارة التفتيش المالي والإداري بفحص العملية الخاصة بأعمال تطوير قاعة العناية المركزة بالمستشفي لبيان سبب تأخر استلامها ومطابقتها لاشتراطات مكافحة العدوي والجودة، وتم التأكد من تفعيل قرار 75 لسنة 2024، كما تم الاطمئنان علي صحة المرضى بوحدة الغسيل الكلوي والإستماع لهم وتوجيه إدارة المستشفى لتقديم كافة التسهيلات لراحة المرضى.

وكلف وكيل وزارة الصحة، مدير الطب العلاجي بالمديرية بالتواجد يومياً بمستشفى الفشن المركزي لحين تلافي السلبيات الموجودة بالمستشفى. .

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