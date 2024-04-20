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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

شاهد| رشاقة ومرونة ياسمين صبري داخل صالة الجيم

ياسمين صبري
ياسمين صبري

استعرضت الفنانة ياسمين صبري قوتها البدنية خلال مجموعة التمارين الشاقة داخل صالة الألعاب الرياضية.

ونشرت ياسمين صبري مقطع فيديو عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي" إنستجرام"، وظهرت بإطلالة جذابة وهي تمارس تمارين رياضية شاقة، ونالت إشادات متابعيها.

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يذكر أن آخر أعمال ياسمين صبري مسلسل "رحيل" بطولة كل من: محمد كيلاني، أحمد بدير، أحمد صلاح حسني، محمد مهران، ومي القاضي، ولبنى ونس، وحازم سمير وآخرين، من تأليف محمد عبد المعطي، إخراج محمد عبد السلام.

قصة مسلسل “رحيل”

وتقدم ياسمين صبري شخصية "رحيل"، وهي فتاة تعمل مع والدها في النجارة وتتحمل مسئوليات وتواجه كبار السوق، وتنقلب حياتها رأسا على عقب بعد اتهامها في قضية قتل، لتخرج من السجن تواجه غضب الانتقام وشبح الموت على يد أبناء القتيل.

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IMG_٢٠٢٤٠٤٢٠_١٥٠١٣٦
IMG_٢٠٢٤٠٤٢٠_١٥٠١٢٢
IMG_٢٠٢٤٠٤٢٠_١٥٠١٢٢

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