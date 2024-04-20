«مكشوف من الضهر».. أمن جامعة حلوان يمنع طالبة من الدخول بسبب فستانها|تفاصيل

كشفت الدكتورة ماري ميساك أستاذ الإرشاد السياحي بجامعة حلوان، تفاصيل منع أمن الجامعة طالبة من دخول الحرم الجامعي بسبب ارتداء فستان غير لائق بالجامعة.

وقالت ماري ميساك في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامجها "صالة التحرير" المذاع على قناة "صدى البلد": "طالبة كانت ترتدي فستانًا غير لائق للدخول إلى الجامعة".

وأضافت ماري ميساك:" ضهر فستان الطالبة مكشوف والفستان يصلح لمناسبة اجتماعية ولا يصلح للجامعة".

وتابعت ماري ميساك: "فستان الطالبة لا يليق لتقديم عرض لتكليفات الطلاب وعلى الطلاب ارتداء ملابس رسمية فقط".

وأكملت ماري ميساك: "لا يمنع دخول الطالبات بالفساتين للجامعة لكن يجب ألا يكون مكشوفًا".