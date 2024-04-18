مفيش حل سحري.. صيدلة حلوان تحذر من أدوية التخسيس المنتشرة بالقنوات| فيديو

حذر الدكتور سامح سرور عميد كلية الصيدلة بجامعة حلوان من تناول أدوية التخسيس المنتشرة عبر الإعلانات التلفزيونية والانترنت ،موضحا :" مصادرها غير معلومة ".

وتابع الدكتور سامح سرور ، خلال مكالمة هاتفية لبرنامج " ٨ الصبح " ، والمذاع على فضائية " دي ام سي " ، أن هذه الإعلانات تركز على توصيل فكرة انها من مصادر طبيعية واعشاب ، مؤكدا :" مفيش حاجة اسمها حل سحري ".

وأشار إلى أن بناء الجسم يتحكم فيه عوامل كثيرة منها عوامل جينية ، وعوامل صحية واجتماعية.

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