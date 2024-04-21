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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

سعر الدولار في البنوك اليوم 21-4-2024

سعر الدولار
سعر الدولار

استقر سعر الدولار مقابل الجنيه مع بداية تعاملات اليوم الأحد الموافق 21-4-2024 داخل الجهاز المصرفي دون أي تغيير داخل السوق المصرية.

سجل متوسط سعر الدولار أمام الجنيه في البنك المركزي المصري نحو 48.28 جنيه للشراء و 48.38 جنيه للبيع .

ارتفاع طفيف في سعر الدولار والعملات الأجنبية والعربية اليوم

أقل سعر دولار

وسجل أقل سعر دولار أمام الجنيه نحو 48.25 جنيه للشراء و48.35 جنيه للبيع في بنوك " المصرف المتحد، ميد بنك، البركة"

وصل ثاني أقل سعر دولار مقابل الجنيه لحوالي 48.29 جنيه للشراء و 48.39 جنيه للبيع في بنكي المصري الخليجي و الاسكندرية و الأهلي الكويتي، مصر، الأهلي المصري، قناة السويس، قطر الوطني QNB، العقاري المصري العربي".

وبلغ سعر الدولار أمام الجنيه نحو 48.3 جنيه للشراء و 48.4 جنيه للبيع في بنوك " الاستثمار العربي، العربي الافريقي الدولي".

متوسط سعر الدولار

بلغ متوسط سعر الدولار أمام الجنيه في البنوك الأخري نحو 48.38 جنيه للشراء و 48.48 جنيه للبيع في بنك التنمية الصناعية".

وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه حوالي 48.45 جنيه للشراء و48.55 جنيه للبيع في البنك المصري لتنمية الصادرات.

أعلي سعر 

بلغ أعلي سعر دولار أمام الجنيه في مصرف أبوظبي الاسلامي حيث سجل 48.55 جنيه للشراء و 48.65 جنيه للبيع. 

ووصل ثاني أعلي سعر دولار أمام الجنيه نحو48.51 جنيه للشراء و 48.61 جنيه للبيع في بنك كريدي أجريكول.

مرونة في سعر الصرف

أكد رامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي المصري أن الدولة المصرية لديها التزام بتبني سياسات أكثر مرونة في سعر الصرف الأجنبي مقابل الجنيه.

وذكر في تصريحات صحفية له فى وقت سابق أن جهود البنك المركزي المصري الأخيرة ساعدت في القضاء على السوق السوداء والتي شهدت تناميا قبل تدخل من جانب السلطات النقدية وإتمام صفقة راس الحكمة مع دولة الإمارات والاتفاق مع صندوق النقد الدولي.

وفي مطلع مارس الماضي أعلن البنك المركزي المصري عن تحرير سعر الصرف أمام الجنيه ليصعد بمعدل 15% على الأقل بعد تفاقم قيمة العملة الأجنبية لمستويات قياسية في الأسواق الموازية.

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