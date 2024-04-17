أسعار العملات العربية والأجنبية في البنوك اليوم 17-4-2024

شهدت أسعار العملات العربية والأجنبية استقرارا مع اول تعاملات اليوم الأربعاء الموافق 17-4-2024، أمام الجنيه وذلك على مستوى البنوك العاملة داخل السوق المصرية .

وسجل متوسط سعر العملات المختلفة داخل البنك المركزي المصري مقابل الجنيه ثباتا في تداولات اليوم



سعر الدولار



سجل سعر الدولار أمام الجنيه 48.48 جنيه للشراء و 48.62 جنيه للشراء .



سعر اليورو



سجل سعر اليورو أمام الجنيه نحو 51.58 جنيه للشراء و 51.72 جنيه للبيع .



الجنيه الإسترليني



وصل سعر الجنيه الإسترليني إلي 60.38 جنيه للشراء و 60.57 جنيه للبيع .



الدولار الكندي



سجل سعر الدولار الكندي امام الجنيه نحو 35.17 جنيه للشراء و 35.29 جنيه للبيع .



الكرون النرويجي



سجل سعر الكرون النرويجي أمام الجنيه نحو 6.91 جنيه للشراء و 6.93 جنيه للبيع .



الكرون الدنماركي



بلغ سعر الكرون الدنماركي أمام الجنيه نحو 4.42 جنيه للشراء و 4.43 جنيه للبيع



الكرون السويدي



بلغ سعر الكرون السويدي أمام الجنيه نحو 4.44 جنيه للشراء و 4.45 جنيه للبيع



الفرنك السويسري



وصل سعر الفرنك السويسري أمام الجنيه إلي 53.12 جنيه للشراء و 53.29 جنيه للبيع



الدولار الإسترالي



بلغ سعر الدولار الإسترالي نحو 31.14 جنيه للشراء و 31.24 جنيه للبيع



ال100 ين ياباني



سجل سعر ال100 ين ياباني أمام الجنيه نحو 31.35 جنيه للشراء و 31.44 جنيه للبيع



اليوان الصيني

سجل سعر اليوان الصيني أمام الجنيه نحو 6.69 جنيه للشراء و 6.71 جنيه للبيع

العملات العربية



وعلي مستوي العملات العربية والتي شهدت استقرارا في بداية تعاملات اليوم لتشمل





الريال السعودي



سجل سعر الريال السعودي أمام الجنيه نحو 12.92 جنيه للشراء و 12.96 جنيه للبيع



الدينار الكويتي



بلغ سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه نحو 157.28 جنيه للشراء و 157.78 جنيه للبيع



الدرهم الإماراتي



بلغ سعر الدرهم الإماراتي أمام الجنيه نحو 13.2 جنيه للشراء و 13.29 جنيه للبيع .



الدينار البحريني



بلغ سعر الدينار البحريني نحو 128.59 جنيه للشراء و 128.98 جنيه للبيع



الريال العماني



بلغ سعر الريال العماني امام الجنيه نحو 125.92 جنيه للشراء و 126.29 جنيه للبيع .



الريال القطري



بلغ سعر الريال القطري أمام الجنيه نحو 13.28 جنيه للشراء و 13.33 جنيه للبيع



الدينار الاردني



بلغ سعر الدينار الاردني أمام الجنيه نحو 68.28 جنيه للشراء و 68.76 جنيه للبيع.





