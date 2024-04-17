أسعار العملات العربية والأجنبية في البنوك اليوم 17-4-2024

شهدت أسعار العملات العربية والأجنبية استقرارا مع اول تعاملات اليوم الأربعاء الموافق 17-4-2024، أمام الجنيه وذلك على مستوى البنوك العاملة داخل السوق المصرية .
وسجل متوسط سعر العملات المختلفة داخل البنك المركزي المصري مقابل الجنيه ثباتا في تداولات اليوم
سعر الدولار
سجل سعر الدولار أمام الجنيه 48.48 جنيه للشراء و 48.62 جنيه للشراء .
سعر اليورو
سجل سعر اليورو أمام الجنيه نحو 51.58 جنيه للشراء و 51.72 جنيه للبيع .
الجنيه الإسترليني
وصل سعر الجنيه الإسترليني إلي 60.38 جنيه للشراء و 60.57 جنيه للبيع .
الدولار الكندي
سجل سعر الدولار الكندي امام الجنيه نحو 35.17 جنيه للشراء و 35.29 جنيه للبيع .
الكرون النرويجي
سجل سعر الكرون النرويجي أمام الجنيه نحو 6.91 جنيه للشراء و 6.93 جنيه للبيع .
الكرون الدنماركي
بلغ سعر الكرون الدنماركي أمام الجنيه نحو 4.42 جنيه للشراء و 4.43 جنيه للبيع
الكرون السويدي
بلغ سعر الكرون السويدي أمام الجنيه نحو 4.44 جنيه للشراء و 4.45 جنيه للبيع
الفرنك السويسري
وصل سعر الفرنك السويسري أمام الجنيه إلي 53.12 جنيه للشراء و 53.29 جنيه للبيع
الدولار الإسترالي
بلغ سعر الدولار الإسترالي نحو 31.14 جنيه للشراء و 31.24 جنيه للبيع
ال100 ين ياباني
سجل سعر ال100 ين ياباني أمام الجنيه نحو 31.35 جنيه للشراء و 31.44 جنيه للبيع
اليوان الصيني
سجل سعر اليوان الصيني أمام الجنيه نحو 6.69 جنيه للشراء و 6.71 جنيه للبيع
العملات العربية
وعلي مستوي العملات العربية والتي شهدت استقرارا في بداية تعاملات اليوم لتشمل
الريال السعودي
سجل سعر الريال السعودي أمام الجنيه نحو 12.92 جنيه للشراء و 12.96 جنيه للبيع
الدينار الكويتي
بلغ سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه نحو 157.28 جنيه للشراء و 157.78 جنيه للبيع
الدرهم الإماراتي
بلغ سعر الدرهم الإماراتي أمام الجنيه نحو 13.2 جنيه للشراء و 13.29 جنيه للبيع .
الدينار البحريني
بلغ سعر الدينار البحريني نحو 128.59 جنيه للشراء و 128.98 جنيه للبيع
الريال العماني
بلغ سعر الريال العماني امام الجنيه نحو 125.92 جنيه للشراء و 126.29 جنيه للبيع .
الريال القطري
بلغ سعر الريال القطري أمام الجنيه نحو 13.28 جنيه للشراء و 13.33 جنيه للبيع
الدينار الاردني
بلغ سعر الدينار الاردني أمام الجنيه نحو 68.28 جنيه للشراء و 68.76 جنيه للبيع.