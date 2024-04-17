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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أسعار العملات العربية والأجنبية في البنوك اليوم 17-4-2024

سعر العملات العربية
سعر العملات العربية والأجنبية

شهدت أسعار العملات العربية والأجنبية استقرارا مع اول تعاملات اليوم الأربعاء الموافق 17-4-2024، أمام الجنيه وذلك على مستوى البنوك العاملة داخل السوق المصرية .
وسجل متوسط سعر العملات المختلفة داخل البنك المركزي المصري مقابل الجنيه ثباتا في تداولات اليوم 

أسعار العملات العربية في مصر اليوم الأحد 14-4-2024

تعرف على أسعار العملات الأجنبية والدولار في تعاملات اليوم


سعر الدولار 


سجل سعر الدولار أمام الجنيه 48.48 جنيه للشراء و 48.62 جنيه للشراء .


سعر اليورو 


سجل سعر اليورو أمام الجنيه نحو 51.58 جنيه للشراء و 51.72 جنيه للبيع .


الجنيه الإسترليني 


وصل سعر الجنيه الإسترليني إلي 60.38 جنيه للشراء و 60.57 جنيه للبيع .


الدولار الكندي


سجل سعر الدولار الكندي امام الجنيه نحو 35.17 جنيه للشراء و 35.29 جنيه للبيع .


الكرون النرويجي 


سجل سعر الكرون النرويجي أمام الجنيه نحو 6.91 جنيه للشراء و 6.93 جنيه للبيع .


الكرون الدنماركي 


بلغ سعر الكرون الدنماركي أمام الجنيه نحو 4.42 جنيه للشراء و 4.43 جنيه للبيع 


الكرون السويدي


بلغ سعر الكرون السويدي أمام الجنيه نحو 4.44 جنيه للشراء و 4.45 جنيه للبيع 


الفرنك السويسري


وصل سعر الفرنك السويسري أمام الجنيه إلي 53.12 جنيه للشراء و 53.29 جنيه للبيع 


الدولار الإسترالي 


بلغ سعر الدولار الإسترالي نحو 31.14 جنيه للشراء و 31.24 جنيه للبيع


ال100 ين ياباني

 
سجل سعر ال100 ين ياباني أمام الجنيه نحو 31.35 جنيه للشراء و 31.44 جنيه للبيع 


اليوان الصيني 
سجل سعر اليوان الصيني أمام الجنيه نحو 6.69 جنيه للشراء و 6.71 جنيه للبيع 

العملات العربية


وعلي مستوي العملات العربية والتي شهدت استقرارا في بداية تعاملات اليوم لتشمل 
 


الريال السعودي 


سجل سعر الريال السعودي أمام الجنيه نحو 12.92 جنيه للشراء و 12.96 جنيه للبيع 


الدينار الكويتي 


بلغ سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه نحو 157.28 جنيه للشراء و 157.78 جنيه للبيع 


الدرهم الإماراتي 


بلغ سعر الدرهم الإماراتي أمام الجنيه نحو 13.2 جنيه للشراء و 13.29 جنيه للبيع .


الدينار البحريني

 
بلغ سعر الدينار البحريني نحو 128.59 جنيه للشراء و 128.98 جنيه للبيع 


الريال العماني 


بلغ سعر الريال العماني امام الجنيه نحو 125.92 جنيه للشراء و 126.29 جنيه للبيع .


الريال القطري


بلغ سعر الريال القطري أمام الجنيه نحو 13.28 جنيه للشراء و 13.33 جنيه للبيع 


الدينار الاردني 


بلغ سعر الدينار الاردني أمام الجنيه نحو 68.28 جنيه للشراء و 68.76 جنيه للبيع.


 

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