مريم الدباغ تخطف الأنظار بإطلالة تبرز أنوثتها

شاركت الفنانة التونسية مريم الدباغ متابعيها وجمهورها بصور جديدة لها وذلك من خلال حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

أطلت مريم الدباغ في الصور بإطلالة فورمال مرتدية بدلة جريئة باللون النبيتى، من دون ارتداء قميص تحتها، لتظهر فتحة الصدر على شكل V مع تسريحة شعر جديدة، ومكياج صاخب أبرز جمال ملامحها.





يذكر ان مريم الدباغ هي ممثلة تونسية، عرفت طريق الشهرة عن طريق اهتمامها بمجال الأزياء وعالم الموضة، وعملت كمذيعة لفترة طويلة من الوقت.

وشاركت مريم الدباغ مؤخرا في المسلسل التونسي "الجاسوس" بطولة دارين حداد، ولطيفة القفصي، ومايا تبارا، ورياض النهدي، وحمادي غوار، ولطفى العبدلي، وغيرهم من النجوم، من تأليف وإخراج ربيع التكالي.