شعبة المخابز تكشف سبب تأخر تطبيق تخفيض أسعار الرغيف السياحي.. فيديو

قال خالد فكري، سكرتير شعبة المخابز بالغرفة التجارية، أنه بدءًا من اليوم الاثنين سيتم تفعيل قرار تخفيض أسعار الخبز السياحي والفينو.

وأضاف خالد فكري، سكرتير شعبة المخابز بالغرفة التجارية، خلال مداخلة ببرنامج "الحكاية"، على قناة "MBC مصر"،: تطبيق تخفيض أسعار الخبز السياحي كان استرشاديا يوم الأحد، لأن التوجيه الوزاري والقرار الصادر بشأن تطبيق تخفيض أسعار الخبز السياحي صدر متأخرا .

وأشار: "قرار تخفيض أسعار الخبز السياحي إجباري وليس اختياري، موضحا أن النسبة في انخفاض أسعار الفينو والخبز السياحي تصل إلى 35%".