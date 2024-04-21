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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

وكيل تموين الإسكندرية يوجه بالمتابعة اليومية لأوزان وأسعار الخبز

خبز بلدي
خبز بلدي

وجه وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية المهندس أحمد إبراهيم، الأجهزة الرقابية في المديرية بالمتابعة اليومية والمستمرة لتطبيق التوجيه الوزارى رقم 15 لسنة 2024 المنظم لأوزان وأسعار الخبز، مشددا على المخابز السياحية والحرة إعلان قائمة بأسعار وأوزان الخبز.

وأشار إبراهيم - في بيان اليوم - إلى أن الإدارات التموينية تواصل أعمالها لمتابعة تطبيق التوجيه الوزاري واتخاذ الإجراءات القانونية بذلك بما ورد فى مواد القانون المنظم لهذا الشأن ضد المخالفين، مؤكدا حرص الدولة المصرية على ضبط الأسعار للسلع الأساسية للمواطن مع الانخفاض الملحوظ في أسعار العديد من السلع الغذائية مثل الدقيق والزيت.

على صعيد متصل وجه وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية بتشديد الرقابة على المخابز السياحية والبلدية ومخازن الدقيق والأسواق.

وأسفرت عن ضبط مخزن دقيق غير مرخص وتم التحفظ على 5 أطنان دقيق سياحي، كما تم ضبط محل سجائر لحيازته سجائر مجهولة المصدر وتم التحفظ على 527 علبة متنوعة بدون فواتير.

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