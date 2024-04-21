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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مبادرة جديدة.. خفض أسعار الخبز السياحي والفينو لـ 40%

ندى باهي مذيعة صدى
ندى باهي مذيعة صدى البلد

قدمت مذيعة “صدى البلد”، ندى باهي، تغطية عن تفاصيل انطلاق مبادرة تخفيض سعر الخبر السياحي لأكثر من 40%، وسعر المقرر الوصول إليه خلال الأيام القادمة، وما ايضا الخطوات التي ستتخذها الدولة للحفاظ على الأسعار.

كشف الدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين تفاصيل مبادرة خفض أسعار الخبز السياحى وقال خلال مداخلة هاتفية بأحد البرامج التليفزيونية، إن التضخم انخفض هذا الشهر عن الشهر الماضي حيث وصل لـ 42% بدلا من 48% إضافة إلى تدخلات الحكومة.

وتابع أن أسعار الاقماح انخفضت إضافة إلى انخفاض اسعار الدقيق بنسبه 35% وأن نسبة 30% من المجتمع يعتمد على الخبز السياحى و70% يعتمدون على الخبز المدعم  وأكد مساعد وزير التموين أن الانخفاض في أسعار الخبز السياحي تبدأ من غدا بنسبه 40%.


من جانبه كشف عبد الله غراب رئيس شعبة المخابز  تفاصيل بدء الأسعار الجديدة للخبز السياحي والفينو ضمن  لتنفيذ مبادرة خفض أسعار السلع في الأسواق  واكد استقرار سعر الصرف والسياسة الاقتصادية بعد معدلات ارتفاع كبيرة في الاسعار خلال الفترة الماضية  بسبب اضطرابات سعر الصرف، و بلغ بالفعل سعر طن الدقيق حينها 22 ألف جنيه.

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