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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

نقابة معلمين بني سويف تكرم أسرة معلمة توفت إثر سقوط أسانسير بها

صدى البلد

 كرمت نقابة المعلمين ببني سويف    في لفتة إنسانية رائعة برئاسة مصطفي الديب نقيب معلمي المحافظة، أسرة الراحلة المعلمة إلهام جابر معلمة اللغة العربية بإدارة بني سويف التعليمية،إثر سقوط أسانسير إحدى العمارات بمدينة بني سويف. 


جاء ذلك بحضور هاني عنتر وكيل وزارة التربية والتعليم، أحمد ابوليله أمين عام النقابة،أنيس مشرف أمين صندوق النقابة،ونقباء المراكز،أسرة الراحلة. 


وقام نقيب المعلمين بإهداء درع المعلم المتميز لروح المعلمة الراحلة إلهام جابر قرني، وتسلمت الدرع ابنتها بسملة طارق رجب . 

 


وأكد نقيب المعلمين أن تقديم درع المعلم المتميز لروح المعلمه الراحله هو أقل ما يمكن تقديمه لها، داعي الله العلي القدير أن يتغمدها بواسع رحمته،ويسكنها فسيح جناته، ويلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان. 


ويذكر أن معلمة اللغة العربيه لقيت مصرعها وإصابة نجلها والمسعف،إثر سقوط أسانسير إحدى العمارات بمدينة بني سويف، أثناء توجهها للمتابعة مع أحد الأطباء في عيادته الخاصة، بعد أن أجرى لها عملية جراحية نتيجة حادث سرفيس تعرضت له منذ شهر تقريبا.

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