الديهي: الرئيس السيسي يوجه أنظار زعماء العالم لمخاطر استمرار التصعيد في غزة

أكد الإعلامي نشأت الديهي، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي تلقى اتصالا هاتفيا من الرئيس الفرنسي ماكرون وذلك لبحث آخر مستجدات التصعيد في قطاع غزة.

وقال نشأت الديهي في برنامجه " بالورقة والقلم " المذاع على قناة " تن": "ماكرون ناقش مع الرئيس السيسي كيف يمكن منع حدوث كارثة جديدة في قطاع غزة ونزع فتيل الأزمة في المنطقة ".

وأضاف نشأت الديهي: "هناك شعور دولي بالخطر بسبب استمرار التصعيد في قطاع غزة ".

وتابع نشأت الديهي: "الرئيس السيسي يوجه أنظار زعماء العالم لمخاطر استمرار التصعيد في قطاع غزة على العالم والمنطقة ".

واكمل نشات الديهي: "هناك دعم غير مقبول من أمريكا وأوروبا لإسرائيل بما يجعل إسرائيل عنصر عدم استقرار في المنقطة ".