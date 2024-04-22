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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إدانات وتحقيقات.. تفاصيل تقارير الخارجية الأمريكية السنوي لحقوق الإنسان بشأن غزة

الولايات المتحدة
الولايات المتحدة وإسرائيل

أصدرت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الاثنين، تقريرها السنوي لحقوق الإنسان والذي تركز على الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

وقال وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكن، خلال المؤتمر الصحفي لتقرير الخارجية الأمريكية السنوي لحقوق الإنسان، إنه لا يزال صراع إسرائيل وحماس في غزة يثير القلق إزاء حقوق الإنسان.

وأضاف بلينكن، أن الولايات المتحدة أوضحت لـ إسرائيل أن عليها القيام بعملياتها العسكرية وفقا للقانون الدولي، لافتا إلى أنه على إسرائيل أن تتخذ كل الاحتياطات الممكنة لحماية المدنيين.

وأعرب وزير الخارجية الأمريكية في التقرير عن القلق إزاء مقتل وإصابة عشرات آلاف المدنيين في غزة بسبب الهجمات الإسرائيلية على القطاع، مشيرا إلى أن هجوم 7 أكتوبر وخسائر المدنيين بغزة أثناء ممارسة إسرائيل حقها بضمان عدم تكرار الهجوم يثير مخاوف حقوقية.

وأكد بلينكن، أن واشنطن تواصل النظر في الاتهامات لـ إسرائيل بارتكاب انتهاكات في غزة، لكن الأمر يتطلب وقتا وتحقيقات.

وأكد تقرير الخارجية الأمريكية لحقوق الإنسان، أن رد إسرائيل على هجمات 7 أكتوبر أدى لمقتل أكثر من 21 ألف فلسطيني بنهاية 2023.

وأشار تقرير الخارجية الأمريكية، إلى أن القوات الإسرائيلية مارست الإخفاء القسري والتعذيب وفرضت قيودا على حرية الإعلام.

وعلى جانب آخر، قال بلينكن، إن واشنطن تواصل إدانة العنف في الضفة الغربية بما في ذلك هجمات يشنها مستوطنون متطرفون ضد الفلسطينيين.

وشدد وزير الخارجية الأمريكي، على أن الولايات المتحدة لا تتبع معايير مزدوجة عندما يتعلق الأمر بحقوق الإنسان وإسرائيل.

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