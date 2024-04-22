بعد عقوبات نتساح يهودا.. وزيران إسرائيليان يجريان اتصالا هاتفيا عاجلا مع بلينكن

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الإثنين، أن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أجري مكالمة مع وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت.

وقالتوزارة الخارجية الأمريكية في بيان لها، إن بلينكن تحدث مع جالانت عن الجهود المبذولة لحماية أمن إسرائيل، والمفاوضات الرامية إلى إطلاق سراح الرهائن والسماح بوصول المزيد من المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة إلى المدنيين الفلسطينيين في غزة، والتدابير الرامية إلى تهدئة التوترات الإقليمية.

كما أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، في بيان آخر لها، أن بلينكن تحدث هاتفيا مع وزير الحرب الإسرائيلي بيني جانتس أيضا.

وخلال الاتصال، شدد بلينكن على التزام الولايات المتحدة بأمن إسرائيل، وناقش التدابير الرامية إلى زيادة المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة للمدنيين الفلسطينيين في غزة، والحاجة إلى وقف فوري لإطلاق النار يضمن إطلاق سراح الرهائن، واتخاذ خطوات إضافية لتقليل الضرر الذي يلحق بالمدنيين.

وأضافت الوزارة، أن وزير الخارجية الأمريكي نقاش أيضا مع وزير الحرب الإسرائيلي الجهود المبذولة لضمان عدم انتشار الصراع في غزة.

وأفاد موقع تايمز أوف إسرائيل، تعليق على اتصالات جالانت وجانتس مع وزير الخارجية الأمريكي، أن وزارة الخارجية الأمريكية لم تذكر السبب الفعلي للمكالمات، ولكن هناك جهود من أعضاء مجلس الوزراء الإسرائيلي لإقناع إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن للتراجع عن خطط فرض العقوبات على كتيبة نتساح يهودا بسبب انتهاكات مزعومة لحقوق الإنسان ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية.

وأوضحت تايمز أوف إسرائيل، أن القراءات الإسرائيلية على المكالمتين تري أن جانتس وجالانت تواصلا مع بلينكن من أجل إقناعه بعدم فرض عقوبات على أي وحدات آخري تابعة للجيش الإسرائيلي، إلا أن قراءات وزارة الخارجية تتجنب الموضوع تمامًا.