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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

جانتس يطلب من بلينكن إعادة النظر في خطة معاقبة كتيبة "نتساح يهودا"

جانتس وبلينكن
جانتس وبلينكن

طلب الوزير في حكومة الحرب الإسرائيلية، بيني جانتس، اليوم الأحد، من وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، إعادة النظر في الخطة المبلغ عنها لمعاقبة كتيبة نتساح يهودا التابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي، كما أعلن مكتبه.

قال جانتس لبلينكن إن معاقبة الكتيبة المتطرفة إلى حد كبير لن يضر بالشرعية الدولية لإسرائيل لأنها تحارب حركة حماس في غزة فقط، وأنه لا يوجد مبرر للولايات المتحدة للقيام بذلك.

وقال رئيس أركان جيش الدفاع الإسرائيلي السابق إن "النظام القضائي الإسرائيلي قوي ومستقل، مضيفا أن جميع وحدات جيش الدفاع الإسرائيلي تخضع لمدونة قواعد السلوك والأوامر الخاصة بجيش الدفاع الإسرائيلي وفقا للقانون الدولية".

وناقش الاثنان أيضا الحاجة الملحة للعمل مع الشركاء الإقليميين ووضع خطة لليوم التالي للحرب في غزة، مع الضغط أيضا على حماس لإعادة الرهائن.

وقبل قليل، حذر رئيس وزراء الاحتلال، بنيامين نتنياهو ، من أنه سيحارب بكل قوته كل من يعتقد أن بإمكانه فرض العقوبات على الجيش الإسرائيلي.

واتهم رييس حكومة الاحتلال حركة حماس بأنها المسؤولة عن عدم تحقيق تقدما في المفاوضات  لإطلاق سراح المحتجزين.

و تعهد نتنياهو، اليوم الأحد، بزيادة الضغط السياسي والعسكري على حركة المقاومة الفلسطينية "حماس"؛ وتوجيه المزيد من الضربات الموجعة لها.
وقال نتنياهو: "سنوجه قريبا ضربات إضافية لحماس وستكون موجعة جدا".

وتابع: "في الأيام القليلة المقبلة سنزيد الضغط العسكري والسياسي على حماس".

وذلك بعدما كشفت مصادر أميركية عن احتمال أن يعلن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، خلال أيام، عقوبات ضد كتيبة "نتساح يهودا" التابعة للجيش الإسرائيلي بسبب انتهاكات حقوق الإنسان في الضفة الغربية

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