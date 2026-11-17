أكد الدكتور عمرو سليمان، أستاذ الإقتصاد بجامعة العاصمة، أن الصادرات المصرية غير البترولية حققت نحو 48.6 مليار دولار، مشيرًا إلى أن الوصول بها إلى 100 مليار دولار يُعد هدفًا ممكنًا، لكنه يتطلب التعامل مع التحديات القائمة على أرض الواقع، والعمل على تهيئة المناخ الاستثماري والإنتاجي.

وقال عمرو سليمان، خلال لقاء له لبرنامج “صباح الخير يا مصر”، عبر “القناة الأولى المصرية”، أن تحقيق هذا المستهدف يستلزم وجود بنية تحتية قوية تدعم القطاع الصناعي، وتسهم في زيادة القدرات الإنتاجية والتنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق الخارجية.

يعزز قدرتها على الوصول إلى المستهدفات الطموحة خلال الفترة المقبلة

وشدد على أهمية جذب المزيد من استثمارات القطاع الخاص، إلى جانب العمل على حل التحديات التي تواجه الصناعة، بما يدعم نمو الصادرات غير البترولية ويعزز قدرتها على الوصول إلى المستهدفات الطموحة خلال الفترة المقبلة.