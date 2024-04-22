وفاء عامر تكشف عن كواليس مشهد ضربها 4 مرات من رياض الخولي

كشفت الفنانة وفاء عامر، عن كواليس مشهد ضربها 4 مرات على وجهها من الفنان رياض الخولي، خلال أحداث مسلسل حق عرب الذي عرض ضمن دراما رمضان 2024.

وتابعت وفاء عامر خلال مداخلة هاتفية في برنامج "تفاصيل"، الذي تقدمه الإعلامية نهال طايل، عبر فضائية "صدى البلد 2"، :"رد الفعل وقتها خلاني أقول إزاي أنا عملت المشهد ده لأني أتفاجأت باللي حصل.. وقولته أنت إزاي تعمل كده أنت مش زوجي، علشان كده لما بقف مع الفنانين العظماء زي رياض الخولي وسلوى عثمان بنكون مش عارفين ده هيقول إيه أو أعمل إيه".



وأستكملت وفاء عامر، حديثها بأن نهاية مسلسل حق عرب كانت واقعية للغاية، لأن نهاية الشر شر وشخصيتي في العمل تعاطف معها الجمهور في النهاية.

يذكر أن برنامج تفاصيل يذاع الأحد والإثنين والأربعاء من كل أسبوع من الساعة 8 مساءً حتى الساعة 10 مساءً، والإعادة يومي السبت والثلاثاء والخميس في نفس الموعد.