رسميا .. 4 أيام إجازة للموظفين| تعرف عليها

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارين؛ الأول بأن يكون يوم الأحد الموافق 5 من شهر مايو عام 2024 ميلادية، إجازة رسمية، بمناسبة عيد العمال، بدلاً من يوم الأربعاء الموافق الأول من مايو.

وجاء القرار الثاني؛ بأن يكون يوم الاثنين الموافق 6 من شهر مايو عام 2024 ميلادية إجازة رسمية، بمناسبة عيد شم النسيم.

ونص القراران على أن يكون يومي الإجازة مدفوعي الأجر للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، والقطاع الخاص.



وبذلك تكون يوافق يوم الجمعة 3 مايو عطلة أسبوعية ويوم السبت 4 مايو عطلة أسبوعية ويوافق الاحد 5 مايو إجازة عيد العمال، ويوم الاثنين 6 مايو عيد شم النسيم وبذلك تكون الإجازة ٤ أيام .