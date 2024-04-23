9 أيام إجازة.. موعد وقفة عرفات وأول أيام عيد الأضحى 2024

ازداد البحث عن موعد وقفة عرفات وعيد الأضحى 2024 في مصر، عبر محركات البحث العالمية، إذ يهتم الموظفون بمعرفة موعد إجازة عيد الأضحي 2024 فضلًا عن اهتمام الفائزون في قرعة الحج بمعرفة موعد عيد الأضحى المبارك 1445 هـ استعدادًا للسفر إلى المملكة العربية السعودية لأداء فريضة الحج.

موعد عيد الأضحى 2024 في مصر

وفي هذا الصدد، أعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية والچيوفيزيقية، في الدليل الفلكي للعام الهجري 1445هـ، موعد وقفة عرفات وعيد الأضحي 2024/1445 فلكيًا في مصر، حيث أشار إلى أن موعد وقفة عرفات وأول أيام عيد الأضحى المبارك من المتوقع أن يكون طبقًا للآتي:

- بداية شهر ذو الحجـة 1445هـ فلكيًا في مصر توافق يوم الإثنين 7 يونيو 2024 م.

- موعد وقفة عرفات 2024، 9 من ذي الحجة 1445هـ فلكيًا في مصر توافق يوم السبت 15 يونيو 2024.

- موعد عيد الأضحى 2024، 10 من ذي الحجة 1445 هـ فلكيًا في مصر يوافق يوم الأحد 16 يونيو 2024.

وكشف الموقع الرسمي لرئاسة الجمهورية عدد أيام الإجازات الرسمية في عيد الأضحي المبارك 2024، حيث يحصل الموظفون والطلاب على 5 أيام من يوم الأحد إلى الخميس على إجازة رسمية بمناسبة عيد الأضحى، وتأتي أيام إجازة عيد الأضحى وفقًا للتواريخ الآتية:

- يوم الأحد الموافق 16 يونيو 2024.

- يوم الإثنين الموافق 17 يونيو 2024

- يوم الثلاثاء الموافق 18 يونيو 2024.

- يوم الأربعاء الموافق 19 يونيو 2024.

- يوم الخميس الموافق 20 يونيو 2024.

ومن المقرر أن يُصدر مجلس الوزراء قرارًا بموعد إجازة عيد الأضحى وموعد وقفة عرفات عقب استطلاع دار الإفتاء المصرية هلال شهر ذو الحجة 1445 هـ وإعلان موعد الوقفة وأول أيام العيد الكبير.

عدد أيام إجازة عيد الأضحى 2024

ويحصل الموظفون بالتزامن مع إجازة عيد الأضحى على 9 أيام متتالية، إذ يسبق موعد إجازة عيد الأضحى 2024 (التي تبدأ من الأحد حتى الخميس) يومي الجمعة والسبت (الإجازة الأسبوعية) كما تستمر إجازة عيد الأضحى حتى الخميس ويليها يومي جمعة وسبت (إجازة أسبوعية).

وفي السياق نفسه، يبقى الهلال الجديد في سماء مكة المكرمة لمدة 11 دقيقة، وفي القاهرة لمدة 18 دقيقة بعد غروب شمس ذلك اليوم ( يوم الرؤية)، وفي محافظات جمهورية مصر العربية يبقى الهلال الجديد في سمائها لمدد تتراوح بين (12) - 20دقيقة.

أما في العواصم والمدن العربية والإسلامية فيبقى الهلال الجديد بعد غروب شمس ذلك اليوم لمدد تتراوح بين (1 - 28 دقيقة)، فيما عدا كوالالمبور وجاكرتا حيث يغرب القمر فيهما قبل غروب الشمس بـ9 و14 دقيقة على الترتيب.

وتكون غرة شهر ذي الحجة 1445 هـ فلكياً يوم الجمعة 7/6/2024 م، وتكون وقفة عرفات لعام 1445هـ فلكياً يوم السبت 2024/6/15، ويكون عيد الأضحى المبارك لعام 1445هـ فلكياً يوم الأحد 2024/6/16.

وسوف نرصد لكم الإجازات الرسمية المتبقية في عام 2024، والتي جاءت كالتالي:

الأحد الموافق 30 يونيو إجازة رسمية بمناسبة ثورة 30 يونيو.

الإثنين الموافق 8 يوليو إجازة رسمية بمناسبة رأس السنة الهجرية.

الثلاثاء الموافق 23 يوليو إجازة رسمية بمناسبة عيد ثورة 23 يوليو 1952.

الإثنين الموافق 16 سبتمبر إجازة رسمية بمناسبة المولد النبوي الشريف.

الأحد الموافق 6 أكتوبر إجازة رسمية بمناسبة عيد القوات المسلحة.

كما نرصد لكم أيام أجازة عيد الأضحى 2024، والتي جاءت كالتالي: