بالتاريخ واليوم| موعد عيد الأضحى المبارك.. وخمسة أيام إجازة

تشير الحسابات الفلكية التى أعدها معمل أبحاث الشمس بـ المعهد القومى للبحوث الفلكية، إلى أن هلال شهر ذى الحجة يولد مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة 2.39 ظهراً بتوقيت القاهرة المحلي يوم الخميس 29 من ذي القعدة 1445هـ الموافق 2024/6/6م.

عيد الأضحى

موعد وقفة عيد الأضحى

ويبقى الهلال الجديد في سماء مكة المكرمة لمدة 11 دقيقة، وفي القاهرة لمدة 18 دقيقة بعد غروب شمس ذلك اليوم ( يوم الرؤية)، وفي محافظات جمهورية مصر العربية يبقى الهلال الجديد في سمائها لمدد تتراوح بين (12) - 20دقيقة.

عيد الأضحى المبارك

أما في العواصم والمدن العربية والإسلامية فيبقى الهلال الجديد بعد غروب شمس ذلك اليوم لمدد تتراوح بين (1 - 28 دقيقة)، فيما عدا كوالالمبور وجاكرتا حيث يغرب القمر فيهما قبل غروب الشمس بـ9 و14 دقيقة على الترتيب.

وتكون غرة شهر ذي الحجة 1445 هـ فلكياً يوم الجمعة 7/6/2024 م، وتكون وقفة عرفات لعام 1445هـ فلكياً يوم السبت 2024/6/15، ويكون عيد الأضحى المبارك لعام 1445هـ فلكياً يوم الأحد 2024/6/16.

موعد أجازة عيد الأضحى

كشف الموقع الرسمي لرئاسة الجمهورية عدد أيام الإجازات الرسمية في عيد الأضحي المبارك 2024، حيث يحصل الموظفون والطلاب على 5 أيام من يوم الأحد إلى الخميس على إجازة رسمية بمناسبة عيد الأضحى، وتأتي أيام إجازة عيد الأضحى وفقًا للتواريخ الآتية:

عيد الأضحى

- يوم الأحد الموافق 16 يونيو 2024.

- يوم الإثنين الموافق 17 يونيو 2024

- يوم الثلاثاء الموافق 18 يونيو 2024.

- يوم الأربعاء الموافق 19 يونيو 2024.

- يوم الخميس الموافق 20 يونيو 2024.

ومن المقرر أن يُصدر مجلس الوزراء قرارًا بموعد إجازة عيد الأضحى عقب استطلاع دار الإفتاء المصرية هلال شهر ذو الحجة 1445 هـ وإعلان موعد الوقفة وأول أيام العيد الكبير.