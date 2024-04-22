العتاولة.. لأول مرة مصطفى أبو سريع يكشف كواليس جملة "المال الحلال أهو"

كشف الفنان مصطفى أبو سريع، نجم مسلسل العتاولة وصاحب مقولة "المال الحلال اهو" عن سر جملة "المال الحلال اهو".

وأضاف أبو سريع، خلال برنامج "الحكاية" المذاع علي قناة " MBC مصر"، إن فكرة انك تشتغل وانت مرتاح دي حاجة تانية خالص وأحمد خالد موسى ديما كان بيقول الكاميرا بتصور قلوب مش وشوش"

وأوضح أبو سريع :"دي انا كنت مصدقها طول عمري في شغلي لكن لما بتقابل أساتذة يؤكدون لك معلومة انت فاهمها ده كبير يعني فعلا احنا كنا مرتاحين معندكش مشكلة ان انت تطرح لـ استاذ احمد خالد موسى ديما مستني الممثل يبدع اكثر اي شئ بيطوره"

وأوضح نجم مسلسل العتاولة:"شايف إن حد بيتجوز في الزمن اللي احنا فيه ده، موضحا الحلم بيتحقق واحده واحده في عربية عفش جايه وان بكرا ممكن يبقي في فرح وبعده يبقي بيتجوز، معقبًا :"فجت الفكرة يعني من هنا استاذ أحمد خالد دعمها وقالي لطيفة جدا.