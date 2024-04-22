مصطفى أبو سريع: مفيش حاجة اسمها أنصاف النجوم

حل الفنان مصطفى أبو سريع ضيفا ببرنامج "كلام الناس" المذاع على قناة "إم بي سي مصر" للحديث عن دوره الناجح في مسلسل "العتاولة".

وتحدث عن موقف جمعه بفنان ما، قائلا:" كان فنان كبير وكنت مشارك معاه في المسلسل وقولت في البروفة "أفية" لكن هو انفعل وزعل"، متابعا: بعد ذلك قرر فريق المسلسل تغييري .

واسترسل:"مبحبش كلمة أنصاف النجوم لأن مفيش حاجة اسمها أنصاف النجوم، في نجم بيحترم اللي حواليه وبيحترم عمله وأنا بشوف العمل هو البطل".



وفاجئ الفنان أحمد السقا بمداخلته الهاتفية وحديثه عن مصطفى أبو سريع، قائلا:" مصطفى أستاذ في مجاله وقدم الشخصية بنجاح".

واسترسل:" القاموس كله لا يكفي للحديث عن مصطفى، فهو فنان كوميدي ونجح في إسعاد المشاهدين"، متابعا:" دور مصطفى كان قادر على إسعاد وإبكاء المشاهد".