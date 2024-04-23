محمد معيط: 120 ألف فرصة عمل خلال العام المالي القادم

قال وزير المالية د.محمد معيط إنه جار الآن، الإعداد لمشروع قانون يسمح بتحويل مصلحة الضرائب المصرية لهيئة خدمية، وأضاف أنه تم الاقتراب من الانتهاء من دراسة وعرض مشروع القانون بمجلس الوزراء .

كما كشف وزير المالية، عن وجود توصية من اللجنة المُشكلة برئاسة رئيس الوزراء، لدراسة أوضاع الهيئات الاقتصادية وعددها 59 وكذلك اللجنة المشكلة من وزارة المالية بإلغاء بعض تلك الهيئات وإعادة بعضها بالدخول مرة أخرى ضمن الموازنة العامة للدولة ودمج البعض الآخر منها نظرا لتطابق أهداف البعض منها.

120 ألف فرصة عمل

وأعلن وزير المالية عن أن الموازنة المقبلة بها اعتمادات كافية لتوفير نحو 120 ألف فرصة عمل 80 ألفا منها لصالح التعليم تتضمن الـ 30 ألف معلم تنفيذا لقرار تعيين 150 ألف معلم على مدار 5 سنوات، بالإضافة لإمكانية الاستعانة بعدد 50 ألفا من المعلمين المحالين للمعاش.

جاء ذلك ردا على ثلاثة أسئلة وجهها النائب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة للوزير خلال اجتماع اللجنة اليوم الثلاثاء بشأن مدى صحة تحويل مصلحة الضرائب المصرية لهيئة خدمية وهل سيكون ذلك من خلال مشروع قانون أم بقرار من رئيس الوزراء ، واستفساره عن عدد فرص العمل التي ستمولها الموازنة العامة للدولة 24-25 ونوعية تلك الفرص، فضلا عن سؤاله عن مدى انتهاء اللجنة المشكلة من مجلس الوزراء ووزارة المالية من دراسة وتقييم أوضاع الهيئات الاقتصادية والتي أصبح بعضها يمثل عبئا على الموازنة العامة للدولة.