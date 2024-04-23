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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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نقص حاد في الطعام والشراب.. أهالي شمال قطاع غزة يواجهون مجاعة حقيقية

صدى البلد

عرضت فضائية «القاهرة الإخبارية»، تقريرًا بعنوان « وسط النقص الحاد في الطعام والشراب.. مجاعة حقيقية قي شمال قطاع غزة»، يتحدث عن نقص الغذاء في شمال غزة، و المجاعة التي يمر بها الفلسطينين.

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وأوضح التقرير أن الفلسطينيون  يقفون في طوابير تمتد لعشر أمتار في مخيم جباليا للاجئين شمال قطاع غزة، لأجل الحصول على بعض الطعام الذي أصبح بالنسبة لهم حُلمًا، نتيجة الحصار الذي فرضته قوات الاحتلال على مدار أكثر من ستة أشهر، وعلى ركام المنازل والمباني المهدمة اصطف الأطفال مع عائلاتهم حاملين الأواني، من أجل الحصول على الطعام.

 

وتابع التقرير :" مأساة غزة، تتخطى كونها عدوان غاشم راح ضحيته عشرات الآلاف من الشهداء والمصابين، بل وصل إلى مجاعة حقيقية يعاني منها أغلب سكان القطاع خاصة في شمال القطاع، نتيجة النقص الحاد في الطعام والشراب والدواء".

 

وأكمل التقرير:" من قلب معاناة غزة، طالب الفلسطينيون من المنظمات الدولية والحقوقية بسرعة وصول المساعدات الإنسانية لسكان القطاع المحاصر، ووقف العدوان على القطاع، يطلق الفلسطينيون النداءات والاستغاثات لإنقاذهم من ويلات العدوان الإسرائيلي"".

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