200 يوم من العدوان على غزة|غليان في إسرائيل ونتنياهو يعيش لحظاته الأخيرة

مازالت آلة العدوان الإسرائيلية تتلذذ بجرائمها في قطاع غزة على الرغم من مرور 200 يوم من القتل والدمار والخراب الذي مارسته في القطاع المحاصر، ضاربة بكافة المطالبات الداعية لوقف الحرب عرض الحائط.

استشهاد 34183 فسلطيني في غزة

وتشير إحصائيات غير نهائية إلى أن العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة أسفر عن استشهاد أكثر من 34183 مواطنا وإصابة أكثر من 77143 فلسطيني من سكان القطاع، فيما لا يزال هناك أكثر من 7 آلاف فلسطيني مفقودين أسفل أنقاض المباني في قطاع غزة.

إلقاء 75 ألف طن من المتفجرات على قطاع غزة

ومنذ السابع من أكتوبر حتى الآن، ألقى الاحتلال الإسرائيلي أكثر من 75 ألف طن من المتفجرات على قطاع غزة وقد تسببت هذه القنابل في تدمير أكثر من 380 ألف وحدة سكنية بشكل كلي أو جزئي كذلك تدمير 412 مدرسة وجامعة و556 مسجدا و3 كنائس.

استشهاد 485 من الأطقم الطبية و170 صحفيا

ولم تسلم الأطقم الطبية وأطقم الدفاع المدني والصحفيين من ويلات العدوان، حيث أعلنت السلطات الفلسطينية استشهاد أكثر 485 من الأطقم الطبية و170 صحفيا و67 من أطقم الدفاع المدني نتيجة القتل الممنهح الذي مارسه الاحتلال أثناء عملهم.

تدمير 32 مستشفى و53 مركزا صحيا في قطاع غزة

وكان القطاع الطبي هدفا من ضمن بنك أهداف الاحتلال في قطاع غزة، حيث استهدفت آلة الحرب الإسرائيلية 32 مستشفى و53 مركزا صحيا وقامت بإخراجهم عن الخدمة، كما استهدف الاحتلال أيضا 160 مؤسسة صحية و126 سيارة إسعاف لمنع تقديم الخدمة الطبية لسكان القطاع.

مليون نازح فلسطيني مصابون بأمراض معدية في غزة

تبعات العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة كشفت عنه مصادر طبية فلسطينية التي أوضحت إن هناك نحو 11 ألف جريح بحاجة إلى السفر من أجل العلاج وإجراء العمليات إضافة إلى أن هناك أكثر من مليون مواطن مصاب بأمراض معدية نتيجة النزوح.

350 ألف مريض بأمراض مزمنة معرضون للخطر نتيجة عدم توفر الدواء

ويقدر أن نحو 60 ألف امرأة حامل معرضة للخطر لعدم توفر الرعاية الصحية كما أن هناك 350 ألف مريض بأمراض مزمنة معرضون للخطر بسبب تعنت الاحتلال في عدم إدخال الأدوية للقطاع المحاصر.

5 آلاف مواطن من قطاع غزة اعتقلهم الاحتلال منذ بدء العدوان

وعلى مدار أكثر من 6 أشهر من العدوان، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي نحو 5 آلاف مواطن من قطاع غزة منذ بدء العدوان، بينهم 310 من الكوادر الصحية و20 صحفيا ممن عُرفت أسماؤهم.

ارتكاب 3025 مجزرة في قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر

وقد ارتكب الاحتلال الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر حتى الآن 3025 مجزرة في قطاع غزة، وتقدر الخسائر الأولية للعدوان المتواصل بنحو 30 مليار دولار.

مئتا يوم من القتل والدمار تمارسها آلة الحرب الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني في ظل عجز دولي لوقف مجازر الاحتلال في قطاع غزة التي حصدت أرواح عشرات الآلاف من الشهداء والمصابين.