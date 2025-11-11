قائد سيارة نقل يصطدم بملاكي ويتعدى على صاحبها بالقاهرة

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تضرر أحد الأشخاص من قيام قائد سيارة "نقل" وبرفقته آخر بالإصطدام بسيارته والتعدى عليه بالسب والضرب بالقاهرة.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 9/ الجارى تبلغ لقسم شرطة المعصرة بالقاهرة من (أحد الأشخاص- مقيم بدائرة قسم شرطة أول مدينة نصر) بتضرره من قائد سيارة نقل لإصطدامه بسيارته وقيامه وبرفقته آخر بالتعدى عليه بالسب والضرب وفرا هاربان .

أمكن تحديد وضبط السيارة "سارية التراخيص" وقائدها "لا يحمل رخصة قيادة " وبرفقته آخر - مقيمان بدائرة مركز شرطة أطفيح بالجيزة ) ، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بسبب خلافات حول أولوية المرور.

تم التحفظ على السيارة وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال قائدها ومرافقه.