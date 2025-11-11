قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
19 مصابًا .. انتداب الأدلة الجنائية لفحص موقع حريق مصنع أكتوبر
رابطة الأندية فى ورطة .. بطولات الكاف تربك مسابقة الدوري | إيه الحكاية
وزير الثقافة يدلي بصوته في انتخابات مجلس النواب
72 ساعة .. خبير تحكيمي: هذا آخر موعد لتقديم شكوى زيزو ضد جماهير الزمالك
عباس شومان: الإسلام دين سلام.. ونرفض إساءة تأويل آيات القتال في القرآن لتشويه صورته
الرئيس السيسي يقدم التعازي للرئيس الكيني في ضحايا الانزلاق الأرضي
الزمالك يرسل شكواه لـ الانضباط ضد زيزو في أزمة منصة السوبر
الذهب يعاود الارتفاع.. وتوقع بالوصول لقمم سعرية جديدة
مسيرة حاشدة للجبهة الوطنية في الجيزة بقيادة أبو العينين لدعم مرشحي الحزب في انتخابات النواب..صور
وفاة الطاقم بالكامل.. شاهد لحظة سقوط طائرة شحن تركية عسكرية
أبو مازن: قريبون من صياغة دستور دولة فلسطين المؤقت
حب وحشود بالآلاف.. قناة تركية تسلط الضوء على الشعبية الجارفة لـ أبو العينين في الجيزة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

وفاة شاب في حادث انفجار إطار لودر بحي المروة بالخارجة

جانب من الحدث
جانب من الحدث
منصور ابوالعلمين

شهد حي المروة بمدينة الخارجة بمحافظة الوادي الجديد،اليوم، حادثًا مأساويًا أسفر عن وفاة الشاب مصطفى محمود أحمد، البالغ من العمر 25 عامًا، متأثرًا بإصاباته البالغة نتيجة انفجار إطار (فردة كاوتش) لمعدة "لودر" أثناء قيامه بتزويده بالهواء.

تلقى اللواء وليد منصور، مساعد وزير الداخلية لأمن الوادي الجديد، بلاغًا من شرطة النجدة يفيد بوفاة شخص من مدينة الخارجة بعد انفجار كاوتش اللودر في وجهه أدي إلي وفاته بعد نقله لمستشفي الخارجة اليوم.

تعود تفاصيل الواقعة إلى قيام الشاب بأعمال صيانة لإطار اللودر في ورشة بحي المروة، وأثناء عملية التزويد بالهواء انفجر الإطار بشكل مفاجئ، ما تسبب في تطاير أجزاء معدنية أصابته إصابات خطيرة بأنحاء متفرقة من جسده، أدت إلى وفاته في الحال.

على الفور، انتقلت قوات الشرطة وسيارة الإسعاف إلى موقع الحادث، وتم نقل الجثمان إلى مستشفى الخارجة العام، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإخطار النيابة العامة التي تولت التحقيق للوقوف على ملابسات الحادث وأسبابه.

وأعرب أهالي حي المروة عن حزنهم الشديد لوفاة الشاب، مشيرين إلى أنه كان معروفًا بحسن الخلق والاجتهاد في عمله. وطالب عدد من المواطنين بضرورة تشديد إجراءات السلامة المهنية داخل الورش والأماكن الصناعية لتجنب تكرار مثل هذه الحوادث المؤسفة.

يُذكر أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تتابع الموقف بالتنسيق مع الجهات الأمنية، في إطار الحرص على سلامة العاملين في مختلف القطاعات والورش الحرفية بمدينة الخارجة.

الوادى الجديد اخبار الوادي الجديد حادث

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أرشيفية

أنا السبب.. اعترافات سائق المطرب إسماعيل الليثي بعد الحادث المروع

دينا الشربيني وكريم محمود عبدالعزيز

اتنين غيرنا.. دينا الشربيني تتجاهل قصة طلاق كريم محمود عبد العزيز

المجني عليها

بعد اعترافه بإنهاء حياتها .. شقيقة المتهم بقتل زوجته بالمنوفية تبرئها من سوء الأخلاق

قفزة جنونية في أسعار الذهب اليوم عيار 21.. وجنيه الذهب يقفز 1600 جنيه

قفزة جنونية في أسعار الذهب اليوم عيار 21.. وجنيه الذهب يقفز 1600 جنيه

لقطة من الفيديو

التحفظ على قارئ القرآن في المتحف الكبير .. وشقيقه يوضح تفاصيل الفيديو المتداول

ياسمين الخطيب - عبدالله رشدي

كان هيخرجني من الملة.. زوجة عبدالله رشدي تكشف تفاصيل إنكاره لابنته

تقلبات جوية

أمطار متفاوتة الشدة.. تقلبات جوية وطقس سيء بعد غد الخميس

الانتخابات البرلمانية بالبحيرة

عروسان يدليان بأصواتهما بالانتخابات البرلمانية في البحيرة

ترشيحاتنا

الرئيس السيسي

الرئيس السيسي: نرفض الإضرار بمصالح مصر المائية والإجراءات الأحادية التي تتخذها إثيوبيا

أحمد موسى

أحمد موسى: محدش هيسمح لإثيوبيا أن تكون موجود في البحر الأحمر

المستشار أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي لـ الهيئة الوطنية للانتخابات

بنداري: الوطنية للانتخابات ترحب بكل منظمات المجتمع المدني

بالصور

بالتقاط الصور.. عائلة تصطحب أطفالها أثناء الإدلاء بأصواتهم في لجنة المعهد الديني الابتدائي بإمبابة

إنتخابات مجلس النواب 2025
إنتخابات مجلس النواب 2025
إنتخابات مجلس النواب 2025

ما العلاقة بين الكركديه وضغط الدم؟

ما العلاقة بين الكركديه وضغط الدم؟
ما العلاقة بين الكركديه وضغط الدم؟
ما العلاقة بين الكركديه وضغط الدم؟

مسيرة حاشدة للجبهة الوطنية في الجيزة بقيادة أبو العينين لدعم مرشحي الحزب في انتخابات النواب..صور

مسيرة حزب الجبهة الوطنية
مسيرة حزب الجبهة الوطنية
مسيرة حزب الجبهة الوطنية

أخبار السيارات | سعر تويوتا هايلوكس 2026 .. والكشف عن نيسان نافارا

أخبار السيارات
أخبار السيارات
أخبار السيارات

فيديو

إيمان عبد اللطيف

انتظام الانتخابات .. مظاهر الحب في مسيرة انتخابية حاشدة بالجيزة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: المشاركة السياسية في انتخابات مجلس النواب ترسيخ دعائم الدولة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. الديمقراطية الأمريكية وقوة الدولة المصرية

إبراهيم الشاذلي

إبراهيم الشاذلي يكتب: من أزمة فنية إلى دعاية عالمية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: سياسة القطيع

محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: من الرعية إلى المواطن.. فكر محمود ممداني وعبور إفريقيا نحو مستقبل جديد

المزيد