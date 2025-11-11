وفاة شاب في حادث انفجار إطار لودر بحي المروة بالخارجة

شهد حي المروة بمدينة الخارجة بمحافظة الوادي الجديد،اليوم، حادثًا مأساويًا أسفر عن وفاة الشاب مصطفى محمود أحمد، البالغ من العمر 25 عامًا، متأثرًا بإصاباته البالغة نتيجة انفجار إطار (فردة كاوتش) لمعدة "لودر" أثناء قيامه بتزويده بالهواء.

تلقى اللواء وليد منصور، مساعد وزير الداخلية لأمن الوادي الجديد، بلاغًا من شرطة النجدة يفيد بوفاة شخص من مدينة الخارجة بعد انفجار كاوتش اللودر في وجهه أدي إلي وفاته بعد نقله لمستشفي الخارجة اليوم.

تعود تفاصيل الواقعة إلى قيام الشاب بأعمال صيانة لإطار اللودر في ورشة بحي المروة، وأثناء عملية التزويد بالهواء انفجر الإطار بشكل مفاجئ، ما تسبب في تطاير أجزاء معدنية أصابته إصابات خطيرة بأنحاء متفرقة من جسده، أدت إلى وفاته في الحال.

على الفور، انتقلت قوات الشرطة وسيارة الإسعاف إلى موقع الحادث، وتم نقل الجثمان إلى مستشفى الخارجة العام، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإخطار النيابة العامة التي تولت التحقيق للوقوف على ملابسات الحادث وأسبابه.

وأعرب أهالي حي المروة عن حزنهم الشديد لوفاة الشاب، مشيرين إلى أنه كان معروفًا بحسن الخلق والاجتهاد في عمله. وطالب عدد من المواطنين بضرورة تشديد إجراءات السلامة المهنية داخل الورش والأماكن الصناعية لتجنب تكرار مثل هذه الحوادث المؤسفة.

يُذكر أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تتابع الموقف بالتنسيق مع الجهات الأمنية، في إطار الحرص على سلامة العاملين في مختلف القطاعات والورش الحرفية بمدينة الخارجة.