الموقف كارثي.. أسامة شعث: الاحتلال الإسرائيلي دمر كافة مناحي الحياة بقطاع غزة

أكد الدكتور أسامة شعث، أستاذ العلاقات الدولية، أن الموقف الآن في غزة كارثي بكل المقاييس، خاصة بعد استمرار العدوان الإسرائيلي على القطاع لمدة أكثر من 200 يوم، مع تدمير كافة مناحي الحياة في قطاع غزة.

وقال “شعث”، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “90 دقيقة” عبر فضائية “المحور”، أن من أهم الأهداف الإستراتيجية للعدوان الإسرائيلي طرد الفلسطينيين من قطاع غزة، والسعي نحو تهويد القطاع، بحيث أنه لا يوجد أمل للحياة داخل غزة.

وتابع أستاذ العلاقات الدولية، أن نتنياهو عاجز من القضاء على الفصائل الفلسطينية، ولكنه عمل على استهداف الشعب الفلسطيني الأعزل، وارتكاب جرائم حرب.