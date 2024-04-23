الخارجية الأمريكية: 29% ؜من الأطفال في غزة لديهم علامات سوء التغذية

أكدت وزارة الخارجية الأمريكية، أن 29 % ؜ من الأطفال أقل من عامين في غزة لديهم علامات واضحة على سوء التغذية، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية” في خبر عاجل.

وقالت الخارجية الأمريكية: "وجود هذا العدد الضخم من الفلسطينيين في رفح يخلق تحديا كبيرا فيما يخص توصيل المساعدات لهم وتأمينهم".

وأضافت الخارجية الأمريكية:" حزمة المساعدات التي أقرها مجلس النواب تتضمن مساعدات إنسانية للمدنيين في غزة".

وتابعت الخارجية الأمريكية:"التقارير التي تتحدث عن مقابر جماعية في غزة مقلقة، وبلينكن يرفض إخراج المدنيين الفلسطينيين من منازلهم ويؤكد على ضرورة عودتهم".