دون اتصال بالإنترنت | واتساب تختبر ميزة جديدة.. فما هي؟

ميزة جديدة تختبرها منصة المحادثة الفورية واتساب يمكن للمستخدمين من خلالها نقل الملفات ومشاركتها وذلك دون الحاجة إلى اتصال بالإنترنت، مما يعني أن المستخدمين سيكونون قادرين على القيام بمشاركة المستندات والصور والملفات الأخرى مع جهات الاتصال الخاصة بهم دون اشتراط توفر اتصال مباشر وذلك عبر الإنترنت.

ووفقاً لموقع mysmartprice يطلق على الميزة الجديدة التي تختبرها عبر تطبيق الواتساب اسم “الأشخاص القريبون People Nearby”، وتعمل على نحو مماثل لميزة أندرويد الشهيرة Nearby Share وميزة AirDrop من في أجهزة آبل.

وتستخدم ميزة People Nearby لتقنية بلوتوث وذلك لنقل الملفات بين الأجهزة، وبالتالي فإن عملية النقل لا تتطلب الاتصال بالإنترنت، و سيكون هناك قسم مخصص في إعدادات التطبيق يكشف الأشخاص القريبين، و إرسال الملفات واستقبالها.

ولاستخدام تلك الميزة عبر تطبيق الواتساب يمكن الذهاب للإعدادات ثم اختيار “الأشخاص القريبين People “Nearby وستبحث تلك الميزة تلقائيًا عن الأجهزة القريبة، حتى تكتمل عملية الإرسال.

على الجانب الآخر ما زالت تلك الميزة قيد التطوير ولا توجد معلومات بشأن توفرها لمستخدمي آيفون.