الصين تعارض إدراج تايوان في مشروع قانون المساعدات الأمريكي

أعلنت الصين، اليوم الأربعاء، معارضتها إدراج تايوان في مشروع قانون مساعدات أقره الكونجرس الأمريكي.

وحسب وكالة "رويترز" للأنباء، قال مكتب شؤون تايوان الصيني اليوم إن الصين "تعارض بشدة" إدراج المشروع المتعلق بتايوان في حزمة من أربعة مشاريع قوانين أقرها مجلس الشيوخ الأمريكي تتضمن تقديم مساعدات عسكرية لتايبييه.

وقال المتحدث باسم الصين إن بكين حثت الولايات المتحدة على الوفاء بالتزامها بعدم دعم "استقلال تايوان" بإجراءات ملموسة، والتوقف عن تسليح تايوان بأي شكل من الأشكال.

وأقر مجلس الشيوخ الأمريكي حزمة مساعدات حجمها 95 مليار دولار لتوفير المساعدة الأمنية لحلفاء واشنطن، بما في ذلك أوكرانيا وإسرائيل وتايوان، وفق نتائج التصويت.

وحصل مشروع قانون المساعدات على ما يكفي من الأصوات لإرساله إلى البيت الأبيض ليوقعه الرئيس جو بايدن كي يصبح قانونا.