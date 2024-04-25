عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

تقسيط 30 عاما.. محافظ شمال سيناء يكشف مفاجأة عن أسعار الوحدات السكنية

محمد عبدالفضل شوشة،
محمد عبدالفضل شوشة، محافظ شمال سيناء

تحدث محمد عبدالفضل شوشة، محافظ شمال سيناء عن نظام سداد وأسعار الوحدات السكنية برفح الجديدة، قائلا: المباني في رفح تطلبت مبالغ مالية مرتفعة، ولذلك كانت تكلفة الوحدات هناك مرتفعة.


وأكمل خلال حواره ببرنامج “على مسؤوليتي، المذاع على قناة ”صدى البلد"،: الرئيس السيسي وجه بتخفيض تكلفة الوحدة السكنية لأهالي سيناء بنسبة 55% رغم ارتفاع الأسعار، متابعا: إيجار المباني على صل إلى 30 عاما، وذلك لا يوجد في أي مكان في الدولة.

وأوضح أن كل المرافق والبنية الأساسية التحتية يتم تقديمه بالمجان للمواطنين، متابعا: الأهالي مطالبين بدفع فوايتر المياه والكهرباء فقط.


وأشار إلى أقصى تقسيط للإيجار كان لمدة 20 عاما، لكن الرئيس السيسي وجه بأن يكون على 30 عاما لأهالي سيناء، متابعا: تم تركيب 50% من عدادات الكهرباء بضمان محافظة شمال سيناء.

واسترسل: سعر الوحدة السكنية في رفح 571 ألف جنيه، متابعا: هناك بعض الوحدات المتميزة، والذي يصل سعرها إلى 926 ألف جنيه، مؤكدا على أنه لا يتم قطع الكهرباء عن أهالي رفح.
 



 

شمال سيناء الوحدات السكنية رفح الجديدة الرئيس السيسي أهالي رفح

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مش هتقطع تاني.. بشرى سارة بشأن الكهرباء وموعد وقف تخفيف الأحمال

انخفاض هائل في أسعار الذهب.. عيار 21 يسجل مفاجأة| هتشتري ولا تبيع

نداء عاجل من السعودية للراغبين في أداء فريضة الحج

تنبيه هام من الأرصاد.. تغير مفاجئ في حالة الطقس خلال الساعات المقبلة

بمليارات الدولارات ويخدم ملايين العرب| مشروع ضخم بين مصر والسعودية.. والمملكة توافق رسميا

بروب فوق الركبة.. صور بدرية وابنتها من غرفة التجهيزات قبل الزفاف

الأمن يمنع مرتضى منصور من حضور مباراة المنصورة ومالية كفر الزيات

قرار عاجل من نيابة الهرم بحق البلوجر نادين طارق في الفيديوهات الفاضحة

ترشيحاتنا

الآن القمر الوردي ينير سماء مصر

رسميا.. أسعار الدولار في البنوك اليوم الخميس 25 أبريل 2024

أفضل العبادة في الليل.. سُنة مهجورة يُغفل عنها قبل الفجر

أسعارها معقولة وإمكانياتها خارقة.. احم نفسك من الأمراض المفاجئة بهذه الأجهزة الذكية

بعد اختناق أطفال بحمام السباحة.. التحفظ على 4 مسؤولين بنادي الترسانة

المتحدث الرئاسي ينشر صور افتتاح البطولة العربية للفروسية العسكرية في العاصمة الإدارية


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالأحمر الجريء| هند صبري تتألق بإطلالة ملفتة في أحدث ظهور

تجربة بكين .. تعبئة السوق بالسيارات الكهربائية الرخيصة وإنهاء الاستيراد

بأمان وارتياح | 10 نصائح لحماية سيارتك من ارتفاع درجات الحرارة

بعد قرار إيقاف القيد| بيراميدز يتحفظ على ضم ثنائي الزمالك.. وهداف الدوري مرفوض

فيديو

يعيش بداخلي.. المغنية سيلين ديون تروي تفاصيل إصابتها بمرض نادر

عملها البورسعيدية.. ضربة قوية للتجار بعد حملات المقاطعة

طرح برومو جديد لفيلم «السرب».. والعرض أول مايو| فيديو

جسمي سيخبرني.. سيلين ديون تكشف تفاصيل جديدة عن مرضها النادر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: رمسيس الثاني يستنسخ

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الميول المهنية.. شغف الاهتمام

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: ذكرى تحرير سيناء .. وعظمة الانتصار المصري

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: حالة الفقر في العالم

المستشار أسـامة الصعيدي

أسامة الصعيدي يكتب: الحماية الدستورية من تغول الرياضة على الشباب

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: نجيب محفوظ في "أبوظبي"!

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: رابطة العالم الإسلامي في عهدها الجديد

مني أحمد

منى أحمد تكتب: سيناء.. أرض التضحيات

اﻟﻤﺰﻳﺪ