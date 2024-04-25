تقسيط 30 عاما.. محافظ شمال سيناء يكشف مفاجأة عن أسعار الوحدات السكنية

تحدث محمد عبدالفضل شوشة، محافظ شمال سيناء عن نظام سداد وأسعار الوحدات السكنية برفح الجديدة، قائلا: المباني في رفح تطلبت مبالغ مالية مرتفعة، ولذلك كانت تكلفة الوحدات هناك مرتفعة.





وأكمل خلال حواره ببرنامج “على مسؤوليتي، المذاع على قناة ”صدى البلد"،: الرئيس السيسي وجه بتخفيض تكلفة الوحدة السكنية لأهالي سيناء بنسبة 55% رغم ارتفاع الأسعار، متابعا: إيجار المباني على صل إلى 30 عاما، وذلك لا يوجد في أي مكان في الدولة.



وأوضح أن كل المرافق والبنية الأساسية التحتية يتم تقديمه بالمجان للمواطنين، متابعا: الأهالي مطالبين بدفع فوايتر المياه والكهرباء فقط.





وأشار إلى أقصى تقسيط للإيجار كان لمدة 20 عاما، لكن الرئيس السيسي وجه بأن يكون على 30 عاما لأهالي سيناء، متابعا: تم تركيب 50% من عدادات الكهرباء بضمان محافظة شمال سيناء.



واسترسل: سعر الوحدة السكنية في رفح 571 ألف جنيه، متابعا: هناك بعض الوحدات المتميزة، والذي يصل سعرها إلى 926 ألف جنيه، مؤكدا على أنه لا يتم قطع الكهرباء عن أهالي رفح.







