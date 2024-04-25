محافظ شمال سيناء: منظومة الطرق في الشيخ زويد تشهد طفرة حقيقية

تحدث محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، عن دور الدولة في تنمية وتطوير المحافظة، وأهم المشروعات التنموية، بالإضافة إلى طفرة منظومة النقل.



وقال محمد عبدالفضيل شوشة، خلال حواره ببرنامج “على مسؤوليتي، المذاع على قناة ”صدى البلد"، إن الطرق تمثل شرايين القوية لخدمة التجمعات التنموية، حيث تشهد منظومة الطرق في الشيخ زويد طفرة حقيقية.



وأكمل: يتم العمل على التطوير المستمر للصرف الصحي للشيخ زويد، متابعا: القوات المسلحة أعدت مخطط لمحافظة شمال سيناء، وهو عبارة عن تجمعات تنموية.



واسترسل: أهلنا في الشيخ زويد خير دليل على ما يحدث من طفرة هناك، حيث سيصبح الطريق هناك سوق تجاري للبلاد، متابعا: مشكلة الشيخ زويد انتهت.



