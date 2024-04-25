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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

محافظ شمال سيناء: منظومة الطرق في الشيخ زويد تشهد طفرة حقيقية

محمد عبدالفضيل شوشة،
محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء

تحدث محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، عن دور الدولة في تنمية وتطوير المحافظة، وأهم المشروعات التنموية، بالإضافة إلى طفرة منظومة النقل.

وقال محمد عبدالفضيل شوشة، خلال حواره ببرنامج “على مسؤوليتي، المذاع على قناة ”صدى البلد"، إن الطرق تمثل شرايين القوية لخدمة التجمعات التنموية، حيث تشهد منظومة الطرق في الشيخ زويد طفرة حقيقية.

وأكمل: يتم العمل على التطوير المستمر للصرف الصحي للشيخ زويد، متابعا: القوات المسلحة أعدت مخطط لمحافظة شمال سيناء، وهو عبارة عن تجمعات تنموية.
 

واسترسل: أهلنا في الشيخ زويد خير دليل على ما يحدث من طفرة هناك، حيث سيصبح الطريق هناك سوق تجاري للبلاد، متابعا: مشكلة الشيخ زويد انتهت.


 

شمال سيناء منظومة النقل تجمعات التنموية القوات المسلحة على مسؤوليتي

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