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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

هند عاكف : أشرف عبد الغفور لم يرحل وموجود معنا بأعماله العظيمة

صدى البلد

أكدت الفنانة هند عاكف  أنها كانت حريصة على حضور حفل تكريم اسم الفنان الراحل أشرف عبد الغفور في المسرح القومي.

 
وقالت هند عاكف في تصريحات خاصة لـصدى البلد إنها كانت محظوظة بالعمل مع عملاق الفن الفنان اشرف عبد الغفور و الحديث معه.

 
استطردت قائلة:  إنها تعلمت من الفنان القدير الراحل أشرف عبد الغفور العديد من الأشياء الجميلة.

وحرصت على توجيه رسالة للفنانة ريهام عبد الغفور، قالت لها احنا نفتخر بوالدك و والدك أب لينا جميعاً و لم يرحل بل موجود معانا بالسيرة الطيبة والأعمال العظيمة و دائماً في قلوبنا.

 


 يذكر أن تحت رعاية وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني، وإشراف رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافي المخرج الكبير خالد جلال؛ أقام المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية برئاسة الفنان إيهاب فهمي؛ حفل تكريم اسم الفنان الكبير الراحل أشرف عبد الغفور، وذلك مساء  الأربعاء 24 أبريل 2024م؛ بالمسرح القومي.

حضر الاحتفالية الأستاذ الدكتور أشرف زكي- نقيب المهن التمثيلية، وكوكبة من نجوم الفن والمجتمع منهم: القديرات: سميرة عبد العزيز، مديحة حمدي، عفاف شعيب، آمال رمزي، عزة لبيب، الفنان القدير لطفي لبيب، والقدير محمد أبو داود، والمخرجان حسن الوزير وأحمد  إسماعيل، والفنان القدير يوسف إسماعيل، والفنانون: محمد رياض، أحمد سلامة، محمد رضوان، سعيد الصالح، أحمد صادق، أيمن عزب، علي كمالو، محمد صلاح آدم، حمزة العيلي، والأب بطرس دانيال ، هند عاكف

 

بدأت الاحتفالية بعرض شهادات لبعض الفنانين عن الراحل أشرف عبد الغفور منهم: الأستاذ الدكتور أشرف زكي نقيب، الفنان الكبير يحيى الفخراني، الفنان القدير نبيل الحلفاوي، والمخرج محمد فاضل،  والفنانين: سامح الصريطي ومحمد أبو داود، وإيهاب فهمي، والفنانات القديرات: سوسن بدر، رانيا فريد شوقي، حنان مطاوع.

 

ثم عزف تريو الموسيقى الغربية بالمركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية، مختارات من أشهر مؤلفات الكلاسيكيات العالمية.

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