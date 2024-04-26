مقت.ل ربة منزل في مشاجرة بأسيوط

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة أبو تيج بمديرية أمن أسيوط بحدوث مشاجرة بإحدى القرى بدائرة المركز ووجود متوفاة.

وبالإنتقال والفحص تبين حدوث المشاجرة بين كلٍ من طرف أول (عامل"له معلومات جنائية" وشقيقه)، طرف ثان (موظف ونجل شقيقه "لهما معلومات جنائية") وجميعهم مقيمون بدائرة المركز.. وذلك لوجود خلافات سابقة على حد فاصل بين أرضهم الزراعية بذات القرية تبادلوا خلالها التعدى بالضرب بالأيدى وقيام نجل شقيق الموظف بإحضار بندقية آلية وإطلاق أعيرة نارية نتج عن ذلك إصابة إحدى أقارب الطرفين (ربة منزل - مقيمة بدائرة المركز) تصادف مرورها أمام منزلها المجاور لهم بعيار نارى وتوفيت أثناء نقلها لإحدى المستشفيات ، وبسؤال نجل المتوفاة أيد ما سبق وإتهم المُشار إليه بالتسبب فـى إحداث إصابتها ووفاتها.

عقب تقنين الإجراءات تنسيقاً وقطاع الأمن العام تم ضبط طرفـى المشاجرة، والسلاح المستخدم فـى الواقعة (بندقية آلية وعدد من الطلقات لذات العيار)، بسؤالهم تبادلوا الإتهامات لذات الخلافات وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.