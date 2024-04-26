تأتي متأخر.. سميرة أحمد تكشف عن أسباب خلافها مع وفاء صادق

قالت الفنانة القديرة سميرة أحمد، إن فيلم الشيماء من أقرب الأفلام إلى قلبها موضحة أن الفنانة سعاد محمد هي من غنت أغاني فيلم الشيماء وليست هي حيث اعتقد الجمهور أنها قمت بغناء الأغاني في هذا الفيلم خاصة أغنية طلع البدر عليا.



‏‎وعن تفاصيل خلافها مع الفنانة وفاء صادق، قالت الفنانة القديرة سميرة أحمد، إنها كانت تصور عملا فنيا وكان من أبطال وفاء صادق وفوجئنت بأنها لا تلتزم بمواعيد التصوير فقام إسماعيل المخرج بإنهاء عملها في هذا العمل الفني خاصة أن أكثر ما يضايقها هو عدم احترام العمل.



‏‎وفي الحلقة الثانية، فتحت الفنانة القديرة صندوق الذكريات وحكت لأول مرة تفاصيل جديدة عن أعمالها الفنية.

‏‎وقالت سميرة في الحلقة التي تذاع الجمعة المقبلة، إن الفنان ياسر جلال يستحق النجومية التي وصل إليها، وأن الفنانة منى زكي موهوبة، قائلة: منى زكي من الفنانات اللي بحبها أوي أوي.