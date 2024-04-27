أحمد كريمة: شم النسيم مذكور في القرآن.. ولا مانع من الاحتفال به

أكد الدكتور احمد كريمة أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، أن البشرية يوجد بها أعياد ومناسبات ومواسم متنوعة وأشار إليها إجمالا النبي صلى الله عليه وسلم..

وقال أحمد كريمة في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامجها " صالة التحرير " المذاع على قناة " صدى البلد".، :" عيد شم النسيم هو يوم الزينة الوارد في الآية القرآنية التي تتحدث عن سيدنا موسى في سورة طه بالقرآن".

وأضاف أحمد كريمة:" العلماء المفسرين قالوا أن المصريين القدماء كانوا يتزينون في يوم عيد شم النسيم ".

وتابع أحمد كريمة:" أصل يوم شم النسيم منقول عن شيخ المفسرين من الصحابة وهو عبد الله بن عباس ".

وأكمل احمد كريمة :" شم النسيم من المناسبات الاجتماعية والمصريين القدماء كانوا يحتفلون به لحصاد محاصيل زراعية معيشية مثل القمح ، ولا مانع من الاحتفال الاجتماعي به ".