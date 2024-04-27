نشرت وزارة الصحة والسكان ، مجموعة من النصائح الهامة التي يجب اتباعها عند تناول الفسيخ والرنجة في شم النسيم لتجنب التسمم.
نصائح عند تناول الفسيخ والرنجة في شم النسيم
- تجنب المشروبات الغازية.
- تناول كمية كبيرة من الخضراوات الورقية (مثل: الخس والجرجير والبقدونس والكرفس.
- اشرب الكثير من الماء قبل تناول الفسيخ والرنجة.
- تناول النشويات المعقدة (مثل الخبز البني).
- وضع خل التفاح والليمون على الفسيخ والرنجة، لقتل أي بكتيريا داخل المعدة بعد تناوله.
- اشرب المشروبات الساخنة “الشاي الأخضر، الكركديه، الينسون” لتطهير المعدة من السموم والفضلات.
- تجنب تناول الوجبات الدسمة في اليوم التالي.