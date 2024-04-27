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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

نصائح عند تناول الفسيخ والرنجة في شم النسيم

نصائح عند تناول الفسيخ
نصائح عند تناول الفسيخ

نشرت وزارة الصحة والسكان ،  مجموعة من النصائح الهامة التي يجب اتباعها عند تناول الفسيخ والرنجة في شم النسيم لتجنب التسمم. 
 

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نصائح عند تناول الفسيخ والرنجة في شم النسيم
 

  • تجنب المشروبات الغازية.
  • تناول كمية كبيرة من الخضراوات الورقية (مثل: الخس والجرجير والبقدونس والكرفس.
  • اشرب الكثير من الماء قبل تناول الفسيخ والرنجة.
  • تناول النشويات المعقدة (مثل الخبز البني).
  • وضع خل التفاح والليمون على الفسيخ والرنجة، لقتل أي بكتيريا داخل المعدة بعد تناوله.
  • اشرب المشروبات الساخنة “الشاي الأخضر، الكركديه، الينسون” لتطهير المعدة من السموم والفضلات.
  • تجنب تناول الوجبات الدسمة في اليوم التالي.
     

 

الفسيخ شم النسيم الصحة الرنجة الدسمة

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