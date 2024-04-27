نشرت وزارة الصحة والسكان ، مجموعة من النصائح الهامة التي يجب اتباعها عند تناول الفسيخ والرنجة في شم النسيم لتجنب التسمم.



نصائح عند تناول الفسيخ والرنجة في شم النسيم

