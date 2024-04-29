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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

منتخب الجمباز الفني يشارك في بطولة أفريقيا المؤهلة للأولمبياد بالمغرب

صدى البلد

غادرت اليوم الاثنين الدفعة الأولى من بعثة  منتخب مصر  للجمباز الفني رجال وآنسات إلى المغرب، للمشاركة في منافسات البطولة الأفريقية المؤهلة لأولمبياد باريس 2024، والمقرر لها خلال الفترة من 3 وحتى 6 مايو المقبل في مدينة مراكش.

وتضم الدفعة الأولى من بعثة المنتخب الوطني للجمباز

الرجال

علي زهران - عمر العربي - محمد عفيفي - عبد الرحمن عبد الحليم - مصطفى وليد، ومعهم جمال مطر مدير فني ويعاونه كل من أحمد عبد الحليم وشريف جودت.

آنسات

جنى محمود - جودي عبدالله - ساندرا الصادق - سيرين أبو الهدى - شمس علي، ومعهم زكريا غالب مدير فني ويعاونه رضوى الجوهري.

على أن يلحق بالبعثة إلى المغرب بعد غد منتخب  الناشئين والناشئات  للمشاركة فى منافسات البطولة الأفريقية
، وتضم قائمة منتخبنا كل من:

الناشئين

يحيى زكريا - مازن بركة - أحمد شريف - مازن حازم - زياد محمد، ومعهم محمد عبد الرؤوف ومصطفى عمر مدربين.

الناشئات

دانا أحمد - جنى مازن - مايان البنا - يمنى حسين - جودي ياسر، ومعهم عمر حسن ورضوى الجوهري مدربين.

وكان منتخب الجمباز الإيقاعي قد حجز 6 مقاعد في أولمبياد باريس من خلال مشاركته في منافسات البطولة الأفريقية التي أقيمت مؤخرا في رواندا بمشاركة عدد كبير من منتخبات القارة السمراء.

ونجحت عاليا صالح في التأهل لأولمبياد باريس بعد الفوز بالمركز الأول والميدالية الذهبية خلال مشاركتها في منافسات البطولة الأفريقية، فيما توجت حبيبة مرزوق بالمركز الثالث والميدالية البرونزية.

وخطف منتخب مصر  للجمباز الإيقاعي أيضا تذكرة التأهل لأولمبياد باريس على مستوى الفرق بـ5 لاعبات بعد الفوز بالمركز الأول والميدالية الذهبية.

 

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