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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مفاجأة سارة بشأن سعر كرتونة البيض بالأسواق.. فيديو

صدى البلد

أكد ثروت الزيني نائب رئيس اتحاد الدواجن، أن نصيب الفرد من سلة البروتين الحيواني في مصر تقترب من الحد الأدنى ويصل لـ 100 بيضة في السنة و12 كيلو دواجن سنويا وحوالي 17 كيلو سمك.

 

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وقال ثروت الزيني في مداخلة هاتفية في برنامج " التاسعة " المذاع على قناة " الأولى الفضائية "، ::" إحنا عندنا اكتفاء ذاتي  من الدواجن والبيض ومنذ رمضان وحتى الآن هناك انخفاض في الدواجن بنسبة  25 %  و20 % في أسعار البيض".

 

 وتابع ثروت الزيني:" كرتونة البيض بـ 132 جنيها في المزرعة ويزيد سعر كرتونة البيض 10 جنيهات ويباع للمستهلك ب142 جنيها".

 

 واكمل ثروت الزيني :" سعر البيض في رمضان وصل لـ 162 جنيه في شهر رمضان وانخفض بشكل كبير الآن".

 

ولفت ثروت الزيني :" سعر كيلو الدواجن في المزرعة 75 جنيه وتصل للمستهلك بحوالي 84 جنيه".

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