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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

أكل فاخر من الآخر.. صينية كفتة الدجاج بالخضار والبشاميل

كفتة الدجاج
كفتة الدجاج

تعد كفتة الدجاج بالخضار من الأكلات الشهية الغنية بالبروتين وفى نفس الوقت تكلفتها الاقتصادية محدودة ومذاقها شهى، ولكن عند إضافة البشاميل لها تصبح غاية فى الروعة.

نعرض طريقة عمل صينية كفتة الدجاج بالخضار والبشاميل من خلال وصفة الشيف شربيني.

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مقادير كفتة الدجاج بالخضار والبشاميل:
بطاطس مكعبات 
نصف ملعقة صغيرة ملح 
نصف ملعقة صغيرة فلفل أسود 
نصف ملعقة صغيرة كمون
1 ملعقة كبيرة لبن لتحضير الدجاج
2 ملعقة كبيرة زيت نباتي 
1 حبة متوسطة 
بصل  مفروم فرما ناعما
2 فص ثوم مهروس 
400 جرام صدر دجاج مفرومة
1 حبة صغيرة فلفل رومي ملون  مقطعة إلى مكعبات
1 كوب جزر بسلة معلب
1 حبة متوسطة طماطم مفرومة فرما ناعما
نصف ملعقة كبيرة صلصة صويا 
نصف ملعقة صغيرة 
بهارات دجاج بقدونس مفروم 
1 ملعقة صغيرة كاري 
نصف ملعقة صغيرة ملح
نصف ملعقة صغيرة فلفل أسود 
لتحضير صلصة البشاميل
1 ملعقة كبيرة زبدة 
1 ملعقة كبيرة دقيق 
1 كوب لبن كريمة
نصف ملعقة صغيرة ملح 
نصف ملعقة صغيرة فلفل أسود
للوجه
موتزاريلا مبشورة  حسب الرغبة

كفتة الدجاج
كفتة الدجاج

طريقة عمل صينية كفتة الدجاج بالخضار والبشاميل:
* شوحي كل الخضار مع البصل والثوم في الزبدة ثم تفرم كفتة الدجاج مع البصل والثوم والكزبرة الخضراء.
* شوحى كفتة الدجاج مع البصل ثم يضاف التوابل ثم باقي المكونات في بايركس ثم يضاف عليها البشاميل.
* تدخل صينية كفتة الدجاج الفرن مع الجبنة الموتزاريلا حتى تمام النضج وتقدم.

كفتة كفتة الدجاج تحضير الدجاج طريقة عمل صينية صلصة البشاميل كفتة دجاج

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