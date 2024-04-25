أرخص من الجاهزة.. طريقة عمل قرص بالسمسم في البيت

تعد القرص بالسمسم من الأكلات الشهية الخفيفة التى يمكن تناولها فى أى وقت من اليوم دون تحضير مسبق كما أنها محدودة التكلفة خاصة إذا تم تحضيرها فى المنزل.

نعرض فيما يلي طريقة طريقة عمل القرص بالسمسم من خلال وصفة الشيف نجلاء الشرشابي.

مقادير القرص بالسمسم:

2 كوب دقيق

2 معلقة كبيرة سكر

معلقة كبيرة خميرة فورية

نصف كوب زبدة

سمسم

بيضة

ملح

صفار بيضة للوجه

قرص السمسم



طريقة عمل القرص بالسمسم:

ضعى كل مكونات العجينة فى وعاء كبير واخلطيها جيدا حتى يصبح القوام متوسط السمك.

غطى عجينة القرص جيدا واتركيها تتخمر فى مكان دافئ ثم اخرجيها وقسميها لكرات متوسطة الحجم وخمريها مرة اخرى فى مكان دافئ.

رصي القرص فى الصاج المدهون زيت أو سمنة وادهني القرص بصفار البيضة ثم رشي السمسم وادخليها فرن ساخن حتى تمام النضج ثم اخرجي القرص بالسمسم واتركيها فى مكان جيدا التهوية.