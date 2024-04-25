عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

أرخص من الجاهزة.. طريقة عمل قرص بالسمسم في البيت

القرص
القرص

تعد القرص بالسمسم من الأكلات الشهية الخفيفة التى يمكن تناولها فى أى وقت من اليوم دون تحضير مسبق كما أنها محدودة التكلفة خاصة إذا تم تحضيرها فى المنزل.

نعرض فيما يلي طريقة طريقة عمل القرص بالسمسم من خلال وصفة الشيف نجلاء الشرشابي.

سبب وفاة صلاح السعدني .. تفاصيل غير متوقعة

أرخص من الجاهزة.. طريقة عمل فطائر الجبنة والزعتر

مقادير القرص بالسمسم:
2 كوب دقيق 
2 معلقة كبيرة سكر 
معلقة كبيرة خميرة فورية 
نصف كوب زبدة 
سمسم 
بيضة 
ملح 
صفار بيضة  للوجه

قرص السمسم
قرص السمسم


طريقة عمل القرص بالسمسم:
ضعى كل مكونات العجينة فى وعاء كبير واخلطيها جيدا حتى يصبح القوام متوسط السمك.

غطى عجينة القرص جيدا واتركيها تتخمر فى مكان دافئ  ثم اخرجيها وقسميها لكرات متوسطة الحجم وخمريها مرة اخرى  فى مكان دافئ.

رصي القرص فى الصاج المدهون زيت أو سمنة وادهني القرص بصفار البيضة ثم رشي السمسم وادخليها فرن ساخن حتى تمام النضج ثم اخرجي القرص بالسمسم واتركيها فى مكان جيدا التهوية.

القرص بالسمسم طريقة عمل القرص طريقة عمل القرص بالسمسم القرص

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زفة في الجو.. عروسان يستأجران طائرة من مصر للطيران للاحتفال بزفافهما وسط المعازيم|فيديو

تطبيق التوقيت الصيفي في مصر غدا.. مواعيد فتح وغلق المحال والمقاهي

راجع الأهلي ؟ رمضان صبحي يجيب عن السؤال الصعب في مسيرته الكروية

فرج عامر يفجر مفاجأة سارة بشأن تريزيجيه

حكم النوم عاريا للرجل والمرأة وهل يجلب الجن؟ اعرف آراء الفقهاء وكيفية الوقاية

قرار ناري من الأهلي ضد الحريف.. لماذا أجلت أمريكا رحيل مسمار الوسط عن القلعة الحمراء؟

8 ملايين دولار .. مفاجأة مدوية حول رحيل إمام عاشور عن الأهلي

غطاء سحابي على هذه المناطق.. بيان عاجل من الأرصاد لاتخاذ التدابير اللازمة

موضوعات متعلقة

من غير سيلكون .. إعادة بناء الثدي بخلايا طبيعية يعيد الأمل للنساء

بدون بيرسول .. 5 طرق طبيعية للقضاء على الذباب

كيف تحمى نفسك من مشاكل الحر الشديد فى الصيف,, اعرف أهم النصائح

لماذا تناول التفاح يوميا يبقيك بعيدا عن الطبيب؟.. إليك التفاصيل

8 فوائد صحية.. تأثير الفلفل الأخضر على الجسم | تفاصيل

يحارب البكتيريا والحساسية والسرطان.. بالأبحاث العلمية زيت مذهل يحميك من الأمراض

ناس كتير بتهملها .. اكتشف أسباب ضعف السمع

نوع توابل يحمي من مرض السكر ويساعد في علاجه

ترشيحاتنا

منسق مبادرة المقاطعة: الحملة تشمل الأسماك واللحوم والدواجن بسبب جشع التجار

عصام العرجاني: تعاهدنا على تنمية سيناء.. وأقول للرئيس السيسي شكرا

أستاذ علاج سموم: إدمان المخدرات التخليقية من الجرعة الأولى

أحب الأعمال إلى الله يوم الجمعة وليلتها.. 7 أمور يكشفها علي جمعة

مع بدء تطبيق التوقيت الصيفي .. هذه مواعيد غلق وفتح المحلات التجارية

ضع الثوم في أنفك وانتظر النتيجة.. تريند يجتاح السوشيال ميديا وهذا رأي الأطباء


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فستان جريء.. أيتن عامر تلفت الأنظار بإطلالة ناعمة

أرخص من الجاهزة.. طريقة عمل قرص بالسمسم في البيت

حفاظا على حياتك في الأسانسير .. ٧ نصائح هامة حال انقطاع الكهرباء

هاف ستوماك.. ابنة عمرو دياب تثير الجدل بإطلالة كاجوال

فيديو

مصرية أشعلت الاحتجاجات في جامعة كولومبيا.. فمن هي؟

حبس تيك توكر شهير بعد بلوغه مليون متابع

«وَالأرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا».. خبير مصري: طالما حدث كسوف للشمس فقد يعقبه زلازل|فيديوجراف

انطلاق فعاليات البطولة العربية العسكرية للفروسية بمدينة مصر للألعاب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: رمسيس الثاني يستنسخ

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الميول المهنية.. شغف الاهتمام

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: ذكرى تحرير سيناء .. وعظمة الانتصار المصري

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: حالة الفقر في العالم

المستشار أسـامة الصعيدي

أسامة الصعيدي يكتب: الحماية الدستورية من تغول الرياضة على الشباب

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: نجيب محفوظ في "أبوظبي"!

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: رابطة العالم الإسلامي في عهدها الجديد

مني أحمد

منى أحمد تكتب: سيناء.. أرض التضحيات

اﻟﻤﺰﻳﺪ