وليد حجاج يكشف تفاصيل صادمة عن "الدرك ويب"

كشف المهندس وليد حجاج خبير أمن المعلومات وعضو اللجنة الثقافية الرقمية بالمجلس الأعلى للثقافة، ان الانترنت ٣ مستويات، في جزء سطحي وهو كل ما نستخدمه في حياتنا وتبلغ نسبته من ٣ الي٥٪، ٩٥% الانترنت العميق وكلاهما يستخدموا من خلال المتصفحات المعروفة، ولكن هناك جزء اخير يسمى الانترنت المظلم، مؤكدا أن هذا النوع له أدواته الخاصة وطرقه الخاصة في التعامل،و شكله الخاص، وبيكون المواقع اساميها غير منطوقة عبارة عن حروف وارقام، وتكون آخرها .tor وهي اختصار لكلمة ذا اونينوو روتر (راوتر) .

واضاف في لقاء حصري مع الاعلامية انجي انو في برنامج مصر جديدة المذاع على قناة etc أن الشخص الموجود في الانترنت المظلم لا يمكن التعرف على مكان اقامته، ولا نوع الاي تي المستخدم، ولا يمكن تحديد هويته وبالتالي لا يمكن تتبعه، فضلا عن أن كل الموجودين في الانترنت المظلم لا يعرفون الاسم الحقيقي لبعضهم فالجميع يستخدم الاسماء المستعارة، العملات التي تستخدم لا تكون صريحة بالفلوس ولكن من خلال العملات الرقمية، حتى لا يعرف من المرسل، ومن المستلم، وان كل ما يمكن تخيله عن الأفعال السيئة وموجودة على الانترنت المظلم.

وأوضح خبير أمن المعلومات أن غرف الانترنت المظلم يتم فيها كل شئ، اغتصاب، امور غير شرعية، علاقات جنسية أو شاذة، تعذيب وحسب التذكرة اللي الشخص حاجزها هل هو مشاهد فقط، ام يمكنه المشاركة وابدأ رغباته، مؤكدا أن الجرائم على الانترنت المظلوم قديمة وموجودة من زمن بعيد.