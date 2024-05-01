بعد موافقة كولر.. شبانة يعلن عن صفقة نارية للأهلي

كشف الإعلامي محمد شبانة عن صفقة جديدة للاهلي عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب شبانة : عمر فايد مدافع المقاولون العرب يقترب من الأهلى بعد موافقة كولر.

وحقق فريق الأهلي الفوز على مازيمبي الكونغولي بثلاثية دون رد خلال المواجهة التي أقيمت بينهما في إياب دور نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا في ملعب ستاد القاهرة الدولي، ليتأهل الأحمر إلى النهائي مستفيدًا من تعادله سلبيا في الذهاب.

من المقرر أن تقام مباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا يوم السبت 18 مايو القادم، لمباراة الذهاب فى بطولة دورى الابطال، على أن تكون مباراة الإياب يوم السبت 25 من نفس الشهر.