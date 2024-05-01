نادٍ ألماني كبير يفاوض نجم الأهلي .. واللاعب يطلب الرحيل عن الفريق

فجّر الإعلامي مهيب عبد الهادي مفأجاة بشأن نجم الأهلي محمد عبد المنعم عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب “مهيب”: نادٍ ألماني كبير يفاوض محمد عبدالمنعم واللاعب يطلب الرحيل من الأهلي .

وحقق فريق الأهلي الفوز على مازيمبي الكونغولي بثلاثية دون رد خلال المواجهة التي أقيمت بينهما في إياب دور نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا في ملعب ستاد القاهرة الدولي، ليتأهل الأحمر إلى النهائي مستفيدًا من تعادله سلبيًا في الذهاب.

ومن المقرر أن تقام مباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا يوم السبت 18 مايو القادم، لمباراة الذهاب فى بطولة دورى الابطال، على أن تكون مباراة الإياب يوم السبت 25 من نفس الشهر.